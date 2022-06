El audio del policía atrincherado: asegura que quería denunciar corrupción

Según se informó, el policía había dejado su arma reglamentaria en la comisaría en la cual desempeña sus funciones.

Al ser consultado sobre si era cierto que quería quitarse la vida, respondió: “¡Es mentira, es mentira! Quiero denunciar corrupción y nadie me ayuda”.

Según el oficial, no podía ampliar la información porque le habían arrojado gas pimienta: “El grupo táctico me quiere llevar porque quiero denunciar y no me dejan. ¡Me llevaron, me llevaron!”, se lo escucha gritar al final del audio previo a que se cortara la comunicación.

El hecho comenzó cerca de las 6 de la madrugada en un departamento del segundo piso de un edificio de la avenida Rivadavia 10200El hecho sucedió en avenida Rivadavia al 10.200 y recién pasadas las 11.30 el policía se entregó.

Según se informó, la pareja del oficial alertó al teléfono de emergencias policiales 911 sobre el hombre se había atrincherado en su departamento.

Ante esa situación, al lugar concurrió personal de la Comisaría Vecinal 10 C e intentó conversar con el hombre, pero éste se hallaba a los gritos, en un estado de nerviosismo y peligrosidad para terceros, por lo que se decidió llamar a una ambulancia y a otros efectivos policiales.

Así fue el operativo policial en Villa Luro

En el lugar se montó un fuerte operativo de seguridad, que incluyó la presencia de personal de Grupos Especiales de la Policía de Ciudad, perros adiestrados de la División K9 y algunos francotiradores.

El procedimiento incluyó el corte total del tránsito sobre la avenida Rivadavia, en la que circulan varias líneas de colectivos que debieron desviar su recorrido, lo que generó un fuerte embotellamiento en la zona.

Si bien en un principio, las sospechas de los pesquisas -en base al relato de vecinos- era que en el interior del departamento se hallaba tomada de rehén la pareja del oficial policial, luego se descartó esa versión y se confirmó que el hombre estaba solo en medio de una crisis nerviosa.

Pasadas las 10 de la mañana concurrió al lugar un fiscal y un negociador de la Policía de la Ciudad que finalmente lograron convencer al oficial pasadas las 11.30 para que se entregue.

Fuentes policiales aseguraron que el hombre está ileso y que fue trasladado a un centro asistencial para ser revisado y quedar bajo control psicológico.