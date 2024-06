El dueño de la pizzería donde echaron a policías: "No había necesidad de eso"

"Algunos estaban a favor de los que les obstruyeron la entrada a las policías y otros en contra”, contó sobre cómo se vivió el hecho dentro del local, pero enfatizó: “No tenía sentido, las mujeres policía simplemente estaban entrando al baño. De la misma forma en que respetamos a los manifestantes respetamos a los policías. No había necesidad de eso".

“No suele suceder esto dentro del local. Sí por ahí que canten, tratamos de que no suceda, pero sucede”, puntualizó El propietario remarcó que tras el episodio "se acercaron policías a ver si necesitábamos algo, por el tema del vidrio roto, no hubo ningún problema".

"No cerramos en las manifestaciones a menos que haya algo muy, muy grave afuera. No suele suceder esto dentro del local. Sí por ahí que canten, tratamos de que no suceda, pero sucede. Nos mantenemos con calma y no hay agresiones ni hechos de violencia. Lo de ayer fue algo aislado que duró muy poco, enseguida se ve la intervención del encargado tratando de separar las cosas y ahí terminó todo".

Video: clientes echaron a dos mujeres policía durante la represión

