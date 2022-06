Habló el dueño del micro escolar robado en Mataderos: "Saqué a pasear al perro y vi que me robaban el colectivo"

“Lo llamé a mi hijo por teléfono pensando que era él, me dijo que no era, y justo pasó un amigo mío con su camioneta. Le dije que lo sigamos a una distancia prudencial porque había tres personas arriba del micro”, detalló, aunque la Policía solo dio cuenta de la detención de un delincuente.

“Llamé al 911 y estuve en permanente comunicación, siguiendo las indicaciones. Me decían que no me acercara porque podían estar armados”, prosiguió sobre los momentos posteriores al robo.

Mediante las cámaras del Anillo Digital se divisó al micro sobre la avenida General Paz, a la altura de Emilio Castro, que se dirigía con dirección a la provincia de Buenos Aires.

“Ahí el chofer hico una maniobra intrépida y nos logró evadir. Hasta ese momento no había ningún patrullero, solo estaba comunicado con el 911”, contó el dueño del micro a los medios.

Fue entonces que personal de la Comisaría Vecinal 8C junto a efectivos de Despliegue Intervenciones Rápidas y Servicios Especiales (DIRySE) de la Policía de la Ciudad comenzaron una persecución.

El delincuente, que se encontraba armado, continuó hacia la autopista Juan Domingo Perón, más conocida como Camino Negro, por lo que también tomaron intervención efectivos de la Policía bonaerense.

La persecución siguió hacia Camino de Cintura, donde el hombre colisionó con al menos 16 autos particulares, una ambulancia y cuatro móviles policiales, según detallaron las fuentes policiales.

Todo finalizó cuando los policías dispararon contra el motor y los neumáticos de la unidad, provocado que detuviera su marcha en la colectora de Camino de Cintura y San Martín, en la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, a unos 30 kilómetros aproximadamente de dónde se inició.

Las fuentes indicaron que el detenido es un hombre de 43 años, con antecedentes por una tentativa de robo en febrero de 2020.

Sobre los motivos del robo, el dueño aclaró: “Enemigos no tengo, tengo una empresa familiar, había micros mas nuevos estacionados. Evidentemente lo vinieron a robar por los repuestos”.