Exporta a Estados Unidos y está en crisis por el tarifazo: "Te ponen arancel, fluctúa el dólar y te cortan la energía"

"Es un trabajo que llevamos desde hace 4 años para reforzar los pedidos, vienen incrementándolos y la situación en Argentina no te ayuda, te ponen el arancel para exportar, te fluctúa el dolar y ahora te cortan la energía", explica sobre el compromiso que tiene con Dorman Products. "Imaginate si no llego a entregarlo pierdo al cliente, porque no es como acá que podés dilatar la entrega", agrega y es allí donde las palabras del presidente Mauricio Macri suenan contradictorias.

“Por esas prácticas 5 mil empresas dejaron de exportar desde 2007, y el 95% eran pymes, por eso sacarles el pie de encima no es un opción, es nuestra obligación y responsabilidad si queremos generar trabajo en todo el país”, había dicho el mandatario en diciembre de 2018 durante el Encuentro Regional Argentina Exporta.

Mientras pasan los días, Lo Russo advierte: "Me parte al medio quedarme sin este pedido". Luego revela: "A la mitad del personal la mandé a la casa porque no tienen nada que hacer si no hay energía".

"Tengo la impresión de que hoy en día llamar al Enre es como llamar a ninguna lado, por eso mando carta documento", declara sobre los pasos a seguir desde este lunes e indica que le preocupa la situación de sus empleados, que en muchos casos tienen varias horas de viaje y también es difícil deciles que no vengan por si vuelve el suministro, al tiempo que pagar el día se le complica: "La situación para mí es crítica".