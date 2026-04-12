"Por las buenas o por las malas": los mensajes de la mamá de Ángel en medio de la disputa por la tenencia
La querella apunta contra la mujer y su pareja por la muerte del nene y reconstruye una historia marcada por abandono y decisiones judiciales bajo la lupa.
La investigación por la muerte de Ángel López, de 4 años en Comodoro Rivadavia, avanza con la madre y su pareja bajo sospecha, mientras la querella aportó mensajes que evidencian la conflictiva disputa por la tenencia y pidió que ambos sean imputados por homicidio agravado.
El abogado del padre, Roberto Castillo, afirmó que la mujer había dejado al niño cuando tenía 10 meses para trasladarse a Córdoba, quedando bajo el cuidado exclusivo de su papá, quien debió iniciar acciones judiciales para garantizar su protección y hacerse cargo de su tenencia.
De acuerdo a los informes incorporados al expediente, durante ese período Ángel creció en un entorno estable, con escolaridad, controles y vínculos afectivos consolidados. La querella sostiene que su principal referencia emocional era la pareja del padre, quien también participaba activamente en su cuidado cotidiano, algo que cambió con la reaparición de Mariela, la madre.
Según la presentación judicial, el regreso no estuvo motivado por un vínculo afectivo sino por cuestiones económicas, en medio de un proceso que podía derivar en el embargo de su salario. En ese contexto, el abogado denunció que la mujer impulsó acusaciones contra el padre por presunta violencia, aunque no avanzó formalmente con esas denuncias.
En paralelo, el padre aseguró haber recibido mensajes intimidatorios en los que la mujer advertía que recuperaría al niño "por las buenas o por las malas", lo que lo impulsó a solicitar una restricción de contacto.
Posteriormente, la mujer radicó una nueva denuncia, esta vez dirigida contra la pareja del padre, lo que derivó en la intervención del sistema de protección de menores. Finalmente, la Justicia resolvió otorgarle el cuidado personal del chico a la madre, decisión que es cuestionada por la querella.
Según la reconstrucción del caso, Ángel ya evidenciaba signos de angustia al momento de ser trasladado del hogar paterno. Informes posteriores también señalaron cambios en su conducta, con indicadores de malestar tras la revinculación.
Mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades en su muerte, la causa pone bajo análisis el accionar de los organismos intervinientes y las decisiones judiciales adoptadas en el proceso previo.
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