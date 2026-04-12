"Por las buenas o por las malas": los mensajes de la mamá de Ángel en medio de la disputa por la tenencia

Posteriormente, la mujer radicó una nueva denuncia, esta vez dirigida contra la pareja del padre, lo que derivó en la intervención del sistema de protección de menores. Finalmente, la Justicia resolvió otorgarle el cuidado personal del chico a la madre, decisión que es cuestionada por la querella.

Según la reconstrucción del caso, Ángel ya evidenciaba signos de angustia al momento de ser trasladado del hogar paterno. Informes posteriores también señalaron cambios en su conducta, con indicadores de malestar tras la revinculación.

Mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades en su muerte, la causa pone bajo análisis el accionar de los organismos intervinientes y las decisiones judiciales adoptadas en el proceso previo.