Por noveno año consecutivo, el Espacio Memoria ex ESMA se suma a La Noche de los Museos

A las 20.30, 22 y 23.30 h se realizará por primera vez la visita guiada especial: “Activación ex Taller Automotores/ Área de Logística represiva”. El punto de encuentro será en la recepción de Av. del Libertador 8151 y las postas del recorrido serán el cartel de inicio, pasando por ex Plaza de Armas, luego hacia ex Taller de Automotores donde se realizará las activación con proyecciones.