Visita del papa León XIV: Soledad Pastorutti llenó de argentinidad a una multitud en Monumento a los Españoles
Soledad Pastorutti brindó un emotivo show folclórico para los fieles que aguardan al papa León XIV en el Monumento a los Españoles de Palermo.
Minutos antes de que el papa León XIV brinde su primera misa oficial en la Argentina, la cantante Soledad Pastorutti lideró un conmovedor espectáculo. En el escenario montado frente al Monumento a los Españoles, la artista animó a la multitud que esperaba con ansias las palabras del papa León XIV.
El emotivo show folclórico y un poncho especial por el papa León XIV
Acompañada por su hermana Natalia y sus músicos, la Sole preparó un repertorio especial que entrelazó ritmos folclóricos con la celebración religiosa. "Te voy a hacer dos mitades de chacareras, todo para vos. ¡Vamos a poner energía!", expresó la cantante desde el escenario, arengando a los presentes.
Durante su enérgica presentación, la artista de Arequito lució un atuendo muy particular que captó la atención de todos: el tradicional poncho que la caracteriza, pero diseñado de manera exclusiva con los colores celeste y blanco y el sol de la bandera argentina.
Al ritmo de sus canciones, los miles de fieles que colmaron las calles de la Ciudad de Buenos Aires acompañaron el espectáculo agitando revoleando prendas, banderas vaticanas amarillas y blancas, y banderas argentinas, creando un clima de profunda alegría y devoción popular en plena previa a la ceremonia.
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