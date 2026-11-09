Qué le encontraron al bombero detenido que se infiltró en el operativo del papa León XIV

Un insólito y alarmante episodio sacudió la cobertura de seguridad montada en torno a la histórica visita del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires. En las primeras horas del domingo, efectivos de la Policía de la Ciudad arrestaron a Tomás Natenzon, un joven de 25 años que decía ser bombero voluntario y especialista en telecomunicaciones, acusado de haber burlado los controles de acceso en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, sector donde se llevaría a cabo la multitudinaria misa papal.