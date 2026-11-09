Qué le encontraron al bombero detenido que se infiltró en el operativo del papa León XIV
Tomás Natenzon se infiltró en el operativo de seguridad del papa León XIV y la policía Federal allanó su hogar encontrando armas. Los detalles.
Un insólito y alarmante episodio sacudió la cobertura de seguridad montada en torno a la histórica visita del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires. En las primeras horas del domingo, efectivos de la Policía de la Ciudad arrestaron a Tomás Natenzon, un joven de 25 años que decía ser bombero voluntario y especialista en telecomunicaciones, acusado de haber burlado los controles de acceso en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, sector donde se llevaría a cabo la multitudinaria misa papal.
El sospechoso se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Kawasaki que lucía una chapa patente diplomática apócrifa. Para circular libremente por las zonas restringidas, el aprehendido llevaba colgada en su cuello una credencial falsa del Vaticano que lo acreditaba como un supuesto enlace papal con acceso ilimitado a todos los sectores del evento, además de portar consigo cuatro transmisores de comunicación de diferente tipo.
Tras la detención del falso acreditado, se inició una causa penal bajo las carátulas de falsificación de documento público e intimidación pública, expediente que quedó bajo la órbita de la jueza federal María Romilda Servini y el fiscal Carlos Rívolo. En respuesta inmediata, la Justicia encomendó al Departamento Unidad Investigaciones Antiterrorista de la Policía Federal un allanamiento en el departamento del imputado, ubicado sobre la avenida Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo.
Durante la inspección del inmueble, los agentes antiterroristas hallaron un peligroso arsenal y sofisticados elementos de tecnología militar. En el lugar secuestraron una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros junto a 65 municiones, una placa policial presuntamente apócrifa, parches de oficial ayudante y una réplica exacta de la credencial vaticana. Asimismo, decomisaron 43 equipos de comunicación trunking, un analizador de radiofrecuencias, otra patente diplomática inválida y siete computadoras, entre las cuales destacaban dos notebooks Panasonic Toughbook de carcasa reforzada, utilizadas habitualmente en procedimientos policiales y militares.
Natenzon permanece privado de la libertad en los calabozos de la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales, ubicada en la calle Madariaga del barrio de Villa Lugano, a la espera de ser trasladado a los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria. En esa misma dependencia policial se encuentra también recluido Damián Giles, el albañil oriundo de Villa Rosa imputado por haber vertido amenazas telefónicas contra León XIV mediante una llamada a la línea 911.
Por su parte, los investigadores del fuero federal pusieron especial foco en evaluar el estado psíquico del acusado, motivo por el cual analizan solicitar formalmente sus antecedentes médicos tras incautar una constancia clínica vinculada a su salud mental durante el registro del inmueble. Según confirmaron fuentes judiciales al medio Infobae, el acto de indagatoria del falso enlace no se concretará a lo largo de la jornada de este lunes.
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