Por qué hay una invasión de hormigas voladoras en el AMBA

Durante el vuelo nupcial, machos y hembras fértiles dejan sus hormigueros para aparearse en el aire. Posteriormente, los machos caen al suelo y mueren (lo que explica el hallazgo de muchos insectos sin vida reportado por los vecinos), mientras que las hembras fecundadas pierden sus alas, excavan un orificio y se convierten en las reinas fundadoras de nuevas colonias.

invasion de hormigas voladoras

amba

Por lo tanto, lo que muchos interpretaron como una invasión descontrolada es en realidad el ciclo de vida reproductivo del insecto, un proceso natural y vital para la especie.

Condiciones que favorecen la aparición de hormigas voladoras

Temperaturas elevadas.

Humedad ambiente alta.

Presencia de grietas o lugares donde puedan formar nidos.

Alimentos o restos dulces sin resguardar.

Trucos caseros para combatir las hormigas voladoras

1. Vinagre blanco con agua

Mezclar partes iguales y rociar en bordes de ventanas, marcos de puertas y paredes.

El vinagre altera el rastro químico de las hormigas y las ahuyenta de manera eficaz.

2. Limón y bicarbonato

Un remedio clásico: exprimí un limón en media taza de agua, agregá una cucharadita de bicarbonato y pulverizá.

Su olor ácido y el efecto efervescente desorientan a las hormigas y evitan que vuelvan al mismo lugar.

3. Jabón líquido o detergente

Mezclar dos cucharadas en un vaso de agua y aplicar directamente sobre los insectos.

El jabón rompe la película protectora del cuerpo y elimina rápidamente la plaga.

4. Trampas con miel o azúcar

Colocar un pequeño recipiente con miel o azúcar disuelta atrae a las hormigas aladas, que quedan pegadas o atrapadas.

Ideal para esquinas y balcones.

5. Tierra de diatomeas

Un producto natural que funciona como insecticida seco. Se espolvorea en bordes del piso y zonas de acceso.

Es muy efectiva y no tóxica para personas o mascotas.