Postergaron el juicio por la muerte de Diego Maradona: cuándo comenzará finalmente

juicio maradona 1

Además, el tribunal dispuso un nuevo esquema para las audiencias. De acuerdo con lo definido, el proceso se llevará adelante dos veces por semana, los días martes y jueves, con el objetivo de darle continuidad y orden al juicio. En el banquillo estarán siete integrantes del equipo médico que asistía al exfutbolista en los meses previos a su fallecimiento. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas que van de 8 a 25 años de prisión.