Postergaron el juicio por la muerte de Diego Maradona: cuándo comenzará finalmente
El proceso oral contra los profesionales de la salud acusados en la causa no arrancará en marzo como estaba previsto. La Justicia fijó un nuevo calendario.
El juicio por la muerte de Diego Maradona sufrió una modificación en su calendario y finalmente no comenzará en la fecha que estaba programada originalmente. El debate oral, que debía iniciar el 17 de marzo, fue reprogramado y ahora está previsto para el 14 de abril en los tribunales de San Isidro.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, que resolvió modificar el cronograma del proceso tras distintos planteos vinculados a la organización de las audiencias. Uno de los argumentos principales para el cambio fue la presencia de varios feriados nacionales en las semanas posteriores al inicio previsto del juicio, lo que podía generar interrupciones en el desarrollo del debate.
Además, el tribunal dispuso un nuevo esquema para las audiencias. De acuerdo con lo definido, el proceso se llevará adelante dos veces por semana, los días martes y jueves, con el objetivo de darle continuidad y orden al juicio. En el banquillo estarán siete integrantes del equipo médico que asistía al exfutbolista en los meses previos a su fallecimiento. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas que van de 8 a 25 años de prisión.
Entre los imputados figuran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes integraban el grupo de profesionales que seguía la salud del ídolo argentino antes de su muerte. La investigación judicial busca establecer si hubo negligencia o irregularidades en la atención médica que recibió Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, una noticia que generó una profunda conmoción en la Argentina y en el mundo del fútbol.
