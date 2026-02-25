Tragedia en Ruta 8: volcó un camión con ganado, murió el conductor y hubo faena en la banquina

La víctima fue identificada como Cristian Fernando Alonso, de 50 años, domiciliado en Esteban Echeverría. Conducía un Iveco gris oscuro con acoplado jaula cargado con vaquillonas y novillos cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control, se despistó y terminó volcando minutos antes de las 7 de la mañana. El impacto fue de tal magnitud que el cuerpo quedó atrapado en la cabina y debieron intervenir los bomberos para rescatarlo.