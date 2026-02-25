Tragedia en Ruta 8: volcó un camión con ganado, murió el conductor y hubo faena en la banquina
El siniestro ocurrió a la altura de Pergamino y obligó a interrumpir el tránsito durante varias horas. Mientras la policía trabajaba en el lugar, vecinos comenzaron a carnear los animales esparcidos.
Un grave accidente vial sacudió la madrugada del domingo en el kilómetro 226 de la Ruta Nacional 8, a la altura de Pergamino. Un camión que trasladaba ganado bovino volcó violentamente en el carril sentido Pergamino–Pilar, provocando la muerte inmediata de su conductor y generando escenas de fuerte impacto en la zona.
La víctima fue identificada como Cristian Fernando Alonso, de 50 años, domiciliado en Esteban Echeverría. Conducía un Iveco gris oscuro con acoplado jaula cargado con vaquillonas y novillos cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control, se despistó y terminó volcando minutos antes de las 7 de la mañana. El impacto fue de tal magnitud que el cuerpo quedó atrapado en la cabina y debieron intervenir los bomberos para rescatarlo.
En el operativo participaron efectivos de la Comisaría Segunda, personal de Seguridad Vial, Patrulla Urbana Municipal y una ambulancia del SAME, que confirmó el fallecimiento. El camión quedó parcialmente atravesado sobre la calzada y la banquina, lo que obligó a un corte total del tránsito y a un posterior esquema de circulación asistida en una traza clave para el transporte de carga.
Tras el vuelco, los animales quedaron dispersos en los alrededores. En ese contexto, varias personas se acercaron y comenzaron a faenar el ganado en plena banquina. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y generaron indignación. Ante antecedentes similares en rutas bonaerenses, la policía dispuso una custodia preventiva hasta que la empresa propietaria pudo realizar el transbordo de la hacienda para evitar nuevos incidentes.
La causa fue caratulada como “muerte por accidente” y quedó bajo la órbita del Departamento Operativo Zona Vial VIII Junín y el Destacamento Vial Pergamino. Peritos trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias exactas del siniestro en un corredor estratégico que conecta el norte bonaerense con el Área Metropolitana de Buenos Aires.
