Impresionantes imágenes: un rayo impactó en un hospital de Chaco y provocó fuertes daños

Un rayo cayó de manera repentina sobre el predio del Hospital Pediátrico de Resistencia, capital chaqueña, y quedó registrado en un video captado por un drone que capturó el instante exacto del impacto. En las imágenes se observa cómo el rayo alcanza un árbol dentro del hospital, provocando una explosión que destroza ramas y genera un resplandor que se mantiene por fracciones de segundo.