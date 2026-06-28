Fin de semana largo en junio 2026: enterate quiénes podrán disfrutar del último feriado del mes
Dos localidades bonaerenses tendrán un día especial que activa un feriado y fin de semana largo, con descanso para parte de los trabajadores.
En el tramo final de junio 2026, aún aparece un feriado y fin de semana largo inesperado para algunos sectores del país. No alcanza a todo el territorio argentino, pero sí permite que determinados grupos disfruten de un descanso extendido ideal para recuperar energía de cara a la segunda mitad del año.
A diferencia de los feriados nacionales, estas fechas especiales tienen un alcance acotado y responden a conmemoraciones históricas propias de cada distrito. Por eso, su impacto es local y no modifica el funcionamiento general del resto del país.
Los motivos del feriado del 29 de junio
El lunes 29 de junio de 2026 habrá una jornada no laborable en dos puntos puntuales de la provincia de Buenos Aires: el partido de Capitán Sarmiento y la localidad de Martínez de Hoz, en el partido de Lincoln. La medida puede implicar la suspensión de actividades administrativas y la reducción de algunos trámites oficiales en esas zonas.
En el caso de Capitán Sarmiento, la fecha conmemora el aniversario fundacional del distrito. El 29 de junio de 1961 se sancionó la ley provincial que formalizó su autonomía administrativa respecto del entonces partido de Bartolomé Mitre, actualmente Arrecifes. Si bien el desarrollo de la zona se remonta a la expansión ferroviaria de 1882, esta fecha quedó establecida como su principal celebración institucional.
Cada año se realizan distintas actividades culturales y comunitarias, entre las que se destaca la tradicional Gala por el Aniversario de la Autonomía, que suele llevarse a cabo en el Cine Ítalo Argentino y convoca a vecinos, autoridades y referentes de instituciones locales.
Por su parte, Martínez de Hoz también celebra su aniversario el 29 de junio. Esta localidad del partido de Lincoln fue fundada oficialmente en 1911 y su nombre rinde homenaje a Miguel Federico Martínez de Hoz, militar argentino que participó en la Guerra del Paraguay.
Las celebraciones incluyen actos oficiales, desfiles, reconocimientos a vecinos, espectáculos artísticos y la participación de escuelas, bomberos voluntarios y distintas entidades de la comunidad.
Calendario de feriados 2026
El cronograma de feriados 2026 en Argentina ya está definido e incluye jornadas inamovibles y otras que pueden moverse para organizar mejor los descansos del año.
Feriados inamovibles
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Este esquema de feriados 2026 permite anticipar fines de semana extendidos y organizar con mayor claridad el calendario laboral y turístico del año.
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