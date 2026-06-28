Fin de semana largo en junio 2026: enterate quiénes podrán disfrutar del último feriado del mes

Cada año se realizan distintas actividades culturales y comunitarias, entre las que se destaca la tradicional Gala por el Aniversario de la Autonomía, que suele llevarse a cabo en el Cine Ítalo Argentino y convoca a vecinos, autoridades y referentes de instituciones locales.

Por su parte, Martínez de Hoz también celebra su aniversario el 29 de junio. Esta localidad del partido de Lincoln fue fundada oficialmente en 1911 y su nombre rinde homenaje a Miguel Federico Martínez de Hoz, militar argentino que participó en la Guerra del Paraguay.

Las celebraciones incluyen actos oficiales, desfiles, reconocimientos a vecinos, espectáculos artísticos y la participación de escuelas, bomberos voluntarios y distintas entidades de la comunidad.

Calendario de feriados 2026

El cronograma de feriados 2026 en Argentina ya está definido e incluye jornadas inamovibles y otras que pueden moverse para organizar mejor los descansos del año.

Feriados inamovibles

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Este esquema de feriados 2026 permite anticipar fines de semana extendidos y organizar con mayor claridad el calendario laboral y turístico del año.