Feriado confirmado: el lunes 29 de junio habrá un nuevo día descanso y fin de semana largo
El comienzo del mes llega con un nuevo feriado y fin de semana largo que promete modificar la rutina de miles de personas y sumar días de descanso.
Luego del feriado del 15 de mayo, un sector de trabajadores volverá a tener un día adicional de descanso que habilita nuevamente un feriado y fin de semana largo antes de cerrar el mes.
En este caso, el asueto está previsto para el lunes 29 de junio y alcanza a un grupo de empleados de la provincia de Buenos Aires. La jornada se presenta como una oportunidad para aprovechar el descanso extendido, ya sea con una escapada corta o simplemente para relajarse en casa.
Los motivos del feriado del 29 de junio
Los vecinos de Capitán Sarmiento y de la localidad de Martínez de Hoz, en el partido de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, tendrán un nuevo feriado y fin de semana largo el 29 de junio, en el marco de las celebraciones por sus aniversarios fundacionales y fiestas patronales.
La medida permitirá que los trabajadores de la administración pública local y del Banco Provincia cuenten con tres días consecutivos de descanso, generando una pausa extendida en la actividad habitual.
En el caso del sector privado, la adhesión al asueto será optativa y quedará sujeta a la decisión de cada empleador respecto de la jornada no laborable.
Calendario de feriados 2026
El calendario oficial de feriados en Argentina para 2026 ya tiene varias fechas confirmadas que impactarán en la organización del año laboral y turístico.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Este esquema de feriados y fin de semana largo vuelve a ordenar el año con varias pausas clave para el descanso y la planificación de actividades.
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