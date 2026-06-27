Feriado confirmado: el lunes 29 de junio habrá un nuevo día descanso y fin de semana largo

En el caso del sector privado, la adhesión al asueto será optativa y quedará sujeta a la decisión de cada empleador respecto de la jornada no laborable.

Calendario de feriados 2026

El calendario oficial de feriados en Argentina para 2026 ya tiene varias fechas confirmadas que impactarán en la organización del año laboral y turístico.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20). Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Este esquema de feriados y fin de semana largo vuelve a ordenar el año con varias pausas clave para el descanso y la planificación de actividades.