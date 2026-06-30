Confirmaron la fecha del próximo feriado y habrá un fin de semana largo de cuatro días en julio
Tras el último feriado nacional, muchos ya miran el calendario en busca de una nueva pausa. Se confirmó cuándo llegará el próximo fin de semana largo.
El último feriado nacional fue el sábado 20 de junio, cuando en Argentina se recordó el Día de la Bandera. Al tratarse de una fecha inamovible, no generó un fin de semana largo, aunque muchos ya esperan la próxima oportunidad para sumar días de descanso.
De acuerdo al calendario oficial de feriados 2026, el Gobierno Nacional confirmó la próxima fecha que permitirá extender la pausa, ya que estará acompañada por un feriado puente y dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días.
Para la segunda mitad del año, el cronograma contempla distintos tipos de jornadas: feriados inamovibles, fechas trasladables y días con fines turísticos que pueden combinarse para generar nuevos períodos de descanso.
Cuándo será el próximo feriado y fin de semana largo
Durante junio, el esquema oficial incluyó el fin de semana largo generado por el traslado del Luego de las fechas patrias de junio, como el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y el Día de la Bandera, el calendario nacional ya tiene marcado el próximo descanso.
La siguiente jornada de feriado nacional llegará en julio: será el jueves 9, cuando se celebra el Día de la Independencia. La fecha estará acompañada por un día no laborable con fines turísticos que permitirá extender la pausa.
Según el calendario de feriados 2026, el viernes 10 de julio fue establecido como jornada turística, por lo que puede dar lugar a un fin de semana largo de hasta cuatro días, desde el jueves 9 hasta el domingo 12.
De todos modos, al tratarse de un día no laborable con fines turísticos, su aplicación funciona de manera diferente a un feriado tradicional. En el sector privado, cada empleador puede decidir si otorga o no la jornada de descanso.
Para quienes estén alcanzados por convenios donde estos días son reconocidos, el período extendido podrá disfrutarse. En cambio, si la empresa decide mantener la actividad, los trabajadores deberán asistir normalmente y cobrarán su salario habitual, sin recibir un pago adicional.
La medida busca impulsar el turismo interno y favorecer el movimiento económico en distintas regiones del país durante el año.
Calendario de feriados 2026
El calendario oficial de feriados 2026 establece seis fechas de descanso nacional y seis oportunidades de fin de semana largo durante el año. Estas jornadas incluyen días inamovibles y otros que pueden trasladarse según la normativa vigente.
- Jueves 9 de julio (feriado inamovible): se conmemora el Día de la Independencia.
- Lunes 17 de agosto (feriado trasladable, sin cambios): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre (feriado trasladable, sin corrimiento): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre (trasladado desde el viernes 20 de noviembre): Día de la Soberanía Nacional.
- Martes 8 de diciembre (feriado inamovible): Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre (feriado inamovible): celebración de Navidad.
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