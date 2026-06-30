Confirmaron la fecha del próximo feriado y habrá un fin de semana largo de cuatro días en julio

Según el calendario de feriados 2026, el viernes 10 de julio fue establecido como jornada turística, por lo que puede dar lugar a un fin de semana largo de hasta cuatro días, desde el jueves 9 hasta el domingo 12.

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De todos modos, al tratarse de un día no laborable con fines turísticos, su aplicación funciona de manera diferente a un feriado tradicional. En el sector privado, cada empleador puede decidir si otorga o no la jornada de descanso.

Para quienes estén alcanzados por convenios donde estos días son reconocidos, el período extendido podrá disfrutarse. En cambio, si la empresa decide mantener la actividad, los trabajadores deberán asistir normalmente y cobrarán su salario habitual, sin recibir un pago adicional.

La medida busca impulsar el turismo interno y favorecer el movimiento económico en distintas regiones del país durante el año.

Calendario de feriados 2026

El calendario oficial de feriados 2026 establece seis fechas de descanso nacional y seis oportunidades de fin de semana largo durante el año. Estas jornadas incluyen días inamovibles y otros que pueden trasladarse según la normativa vigente.