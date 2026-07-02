Primer fin de semana largo de julio: declaran feriado el próximo viernes 3 de julio

Por otra parte, el calendario nacional también contempla otro feriado en julio. El 9 de julio, Día de la Independencia, será una fecha inamovible y estará acompañada por un puente turístico el viernes 10, lo que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días en conmemoración de la firma de la Independencia argentina en 1816.

Calendario de feriados 2026

De acuerdo con el calendario de feriados 2026, estos son los feriados y días no laborables que todavía quedan en el año y que permitirán disfrutar de más de un fin de semana largo:

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.

Día de la Raza. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Este cronograma incluye varios feriados y jornadas puente que permitirán organizar escapadas y aprovechar más de un fin de semana largo antes de que finalice el 2026.