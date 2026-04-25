Medida de fuerza en el subte: qué línea libera molinetes y cuándo
Trabajadores del subte anunciaron protestas para el próximo lunes. Exigen la reincorporación de una empleada despedida tras denunciar acoso.
Metrodelegados de la línea B del subte llevarán adelante una nueva medida de fuerza gremial durante la mañana del próximo lunes. Los metrodelegados anunciaron la liberación de molinetes en reclamo por el despido persecutorio de una empleada que denunció haber sufrido acoso sexual en su lugar de trabajo.
A qué hora es la protesta en la línea B del subte
Las protestas consistirán en una liberación de accesos que comenzará a las 7.00 horas en la histórica estación Federico Lacroze de la línea B. Según el comunicado oficial difundido, la medida le da continuidad a la fuerte campaña por la reinstalación en su puesto de Araceli Pintos, encabezada por trabajadores y organizaciones feministas, sociales y políticas.
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Los delegados denunciaron públicamente que la trabajadora fue despedida en forma ilegal y discriminatoria por la empresa concesionaria Emova tras haber denunciado "acoso sexual sufrido en su lugar y horario de trabajo de parte de un policía de la Ciudad". A su vez, señalaron la existencia de "violencia laboral ejercida por personal jerárquico", actitudes con las que, aseguran, se intenta normalizar situaciones que sufren muchas mujeres.
El fuerte reclamo a Emova y el estado de alerta
Desde el comité conformado para defender a la empleada, exigieron enfáticamente que la concesionaria Emova "deje de encubrir acosadores y violentos" en el ámbito del subterráneo. Al mismo tiempo, confirmaron que las denuncias legales pertinentes ya se encuentran tramitando frente a la Justicia.
Los trabajadores advirtieron que se mantendrán en un permanente estado de alerta y llevarán a cabo "todas las medidas al alcance" para que Araceli recupere su fuente de ingresos de manera inmediata.
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