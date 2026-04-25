Medida de fuerza en el subte: qué línea libera molinetes y cuándo

Los delegados denunciaron públicamente que la trabajadora fue despedida en forma ilegal y discriminatoria por la empresa concesionaria Emova tras haber denunciado "acoso sexual sufrido en su lugar y horario de trabajo de parte de un policía de la Ciudad". A su vez, señalaron la existencia de "violencia laboral ejercida por personal jerárquico", actitudes con las que, aseguran, se intenta normalizar situaciones que sufren muchas mujeres.