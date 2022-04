Axel Kicillof presentó el programa "MESA Bonaerense" en Florencio Varela

El Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) busca la institucionalización de la entrega de alimentos que se distribuyó durante la pandemia a las familias de los alumnos que acudían a los comedores que funcionaban en las escuelas, y complementará al Servicio Alimentario Escolar (SAE) por más de 16.000 millones de pesos.

Los fondos extra para el financiamiento de este programa provienen de Nación, a partir de la firma de dos convenios con el Ministerio de Desarrollo Social.

En este contexto, el ministro de desarrollo de la comunidad, Andrés Larroque, habló sobre la inversión que representa este programa que consiste en un total de 44 millones de módulos de comida que beneficia a más de 2 millones de familias, y disparó: "Nosotros no queremos que estas políticas sean para siempre, queremos que se vuelva a la normalidad del trabajo, con la recuperación del poder adquisitivo y que nuestra (señalando a Juanchi Zabaleta) tarea sea algo puntualizado y focalizado. Las verdaderas políticas de desarrollo social se hacen en el Ministerio de Economía. Se hace con las políticas económicas y sobretodo a nivel nacional. Eso es lo que va a cambiar la ecuación".

Por su parte, Juanchi Zabaleta comentó que desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación van a ayudar a que estos programas se mantengan en todo el país y que esta semana firmarían un convenio similar con la provincia de Salta, y remarcó: "A mí que no me la cuente nadie, recorro cada barrio de Argentina, cada centro de jubilados, cada club de barrio, y hay expectativa y esperanza. Todo eso, todo junto, transformarlo en un camino de recuperación, de compromiso y también de militancia política. No vinimos a estos lugares a ser funcionarios solamente, vinimos a estos lugares para militar todo el día con mucha responsabilidad".

Por último, tomó la palabra el gobernador Axel Kicillof quien agradeció la asistencia del Gobierno nacional y dijo: "El anuncio requiere historia. Ustedes saben que cuando comenzó la pandemia y en todo el mundo se dificultó la presencialidad un problema que no se presentó en seguida que era que pasaba con los pibes que comían en los comedores y por primera vez se implementó el módulo de comida para que pudieran seguir estudiando".

"En las escuelas se acompaña, se da de comer y se crea ciudadanía. Fue un esfuerzo inmenso. Luego seguimos suministrando este servicio de asistencia alimentaria durante las vacaciones y no se cortó más. Cuando recibimos el gobierno de la provincia de Buenos Aires se destinaban por mes 720 millones pesos y con el anuncio que hacemos hoy la inversión en el servicio alimentario escolar se multiplicó por 15 y paso a 11.189 millones, más monto por ración y cantidad", puntualizó.

Y agregó: "Cuando regresó la presencialidad se abrieron nuevamente los comedores escolares, pero al mismo tiempo seguimos con este programa que es el Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria para asegurar el acceso a la alimentación. Juntos con el MESA va un cuadernillo para contribuir con la educación alimentaria pensamos en qué hacíamos con el resto de los módulos".

Por último, el mandatario bonaerense manifestó: "En estas épocas hemos vivido ataques tremendos contra la salud pública, la vacunación, la educación pública, el rol del Estado en la Provincia. El compromiso del Estado bonaerense con el bienestar de nuestro pueblo es inclaudicable, digan lo que digan, ataquen como ataquen".

Presentación del programa "MESA Bonaerense"

