Qué es el Purple Drank: el peligroso trago estadounidense que ya consumen los argentinos

Tanto sus nombres como el lugar adonde fueron derivados no trascendieron con el fin de resguardar su privacidad, pero lo cierto es que se trata del primer caso que se conoce en la Argentina, donde cinco jóvenes fueron víctimas de los efectos adversos de la codeína que pueden ser la somnolencia, confusión, náuseas, vómitos, constipación y la depresión respiratoria, que puede poner en riesgo la vida de quien consuma este alcaloide derivado del opio.

Esta droga peligrosa presente en ciertos jarabes para la tos se ha vuelto sumamente popular en Estados Unidos y Europa, y ahora ha llegado al suelo argentino. Aunque resulta difícil conseguirla en el país, aquellos que tienen un buen pasar económico pueden lograr traerla del exterior.h

Qué dicen los especialistas al respecto

Uno de los toxicólogos del Hospital General de Agudos Carlos Durand, Francisco Dadic, explicó lo siguiente: "El trago tiene codeína, que es un jarabe para la tos muy potente y, en algunos casos, también tiene prometazina, usualmente usado para cuadros alérgicos. Esto se mezcla con refrescos dulces y también suelen ponerle caramelos dentro del vaso. La codeína es un derivado de la morfina, el fentanilo, que son medicamentos muy buenos, pero si se abusa de ellos pueden ser muy peligrosos".

Y agregó: "El mayor peligro surge porque la codeína podría inhibir la función respiratoria, entonces la persona entraría en un paro respiratorio. También un exceso de esta droga te puede llevar a un coma profundo. Es una sustancia muy potente para el organismo, una sola administración en una dosis alta te puede llevar a la muerte. Además, tanto la codeína, como el resto de los opioides, son altamente adictivos. Si bien la adicción es multifactorial, estas drogas generan mucha dependencia".

En relación a esto, uno de los artistas que reconoció haber sido adicto y alertó a los jóvenes es el rapero Little Bow Wow, amigo del famoso rapero, cantante y productor discográfico estadounidense, Mac Miller, quien murió en una sobredosis de codeína. "A la juventud, paren ya con estas drogas estúpidas. El Lean (como también se conoce a la codeína) me cambió mi temperamento, me cambió todo. Me hizo pelearme hasta con mi familia", publicó en una oportunidad.

Por su parte, Dadic concluyó advirtiendo que el uso 'recreativo' de esta droga en la Argentina fue post-pandemia, debido a la tos que generaba el Covid-19: "Me pasó de ver en el consultorio personas que por el coronavirus empezaron a consumir jarabe para la tos y pasaron a ser dependientes de la codeína".