El posteo que fue una despedida: la estremecedora última publicación de Lucas Vignale
El realizador audiovisual argentino compartió una imagen frente al Cristo Redentor pocas horas antes del accidente aéreo que le costó la vida. La publicación se volvió viral.
La muerte de Lucas Vignale continúa generando impacto tanto en el mundo audiovisual como entre miles de seguidores que acompañaban su trabajo. En las últimas horas, cobró una relevancia especial la última publicación que realizó en sus redes sociales antes del trágico accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, donde falleció junto a Gaspi y otras personas.
El director audiovisual de 28 años había viajado a la ciudad brasileña para desarrollar distintos proyectos y aprovechar algunos días de descanso. Sin embargo, nadie imaginaba que una de sus últimas imágenes compartidas en Instagram terminaría convirtiéndose en una especie de despedida involuntaria que hoy emociona a miles de personas.
Durante la noche del sábado, apenas unas horas antes del accidente, Vignale publicó un video en el que se lo podía observar frente al emblemático Cristo Redentor, uno de los sitios más representativos de Río. En la grabación aparecía de espaldas al monumento mientras sonaba música electrónica de fondo, en una escena que transmitía tranquilidad y admiración por el paisaje.
La publicación fue acompañada por una breve descripción compuesta únicamente por la palabra “#dios”, un detalle que con el paso de las horas adquirió una enorme carga simbólica para muchos usuarios. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el contenido comenzó a viralizarse rápidamente y acumuló una cantidad extraordinaria de interacciones.
Actualmente, el posteo supera el millón de “me gusta” y reúne miles de mensajes de despedida provenientes de distintas partes del mundo. Amigos, seguidores, colegas de la industria musical y personas que conocieron su trabajo utilizaron ese espacio para expresar su dolor y enviar mensajes de apoyo a familiares y seres queridos.
Muchos comentarios también hicieron referencia al fuerte impacto emocional que generó la imagen. Algunos usuarios señalaron la coincidencia entre la fotografía junto al Cristo Redentor y el hecho de que se tratara de su última publicación pública antes de la tragedia. “Su alma ya sabía que se iba a marchar. Nada es casualidad y esta imagen tampoco”, escribió una persona. Otros mensajes apuntaron en la misma dirección, destacando la sensibilidad que les produjo ver la fotografía después de conocer el desenlace ocurrido en Brasil.
Quién era Lucas Vignale, el director que murió junto a Gaspi en Río de Janeiro
Vignale era considerado una de las figuras emergentes más prometedoras del ámbito audiovisual argentino. A lo largo de su carrera trabajó con algunos de los artistas más importantes de la música urbana nacional, entre ellos Bizarrap, Trueno, Nicki Nicole, Duki y Wos. Su talento detrás de cámaras lo convirtió en un referente para una nueva generación de realizadores.
En los últimos años había comenzado además a desarrollar proyectos cinematográficos y se encontraba trabajando en nuevas propuestas creativas. Entre ellas figuraban iniciativas junto al youtuber Gaspi, quien también perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. La tragedia dejó seis víctimas fatales y provocó una profunda conmoción en Argentina, Brasil y Estados Unidos.
En ese contexto, la última publicación de Lucas Vignale adquirió un significado especial. Lo que originalmente había sido un simple registro de un momento personal terminó convirtiéndose en una imagen que hoy miles de personas observan como el último capítulo público de una historia marcada por el talento, la creatividad y una carrera que todavía tenía mucho por delante.
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