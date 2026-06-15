El posteo que fue una despedida: la estremecedora última publicación de Lucas Vignale

Actualmente, el posteo supera el millón de “me gusta” y reúne miles de mensajes de despedida provenientes de distintas partes del mundo. Amigos, seguidores, colegas de la industria musical y personas que conocieron su trabajo utilizaron ese espacio para expresar su dolor y enviar mensajes de apoyo a familiares y seres queridos.

Muchos comentarios también hicieron referencia al fuerte impacto emocional que generó la imagen. Algunos usuarios señalaron la coincidencia entre la fotografía junto al Cristo Redentor y el hecho de que se tratara de su última publicación pública antes de la tragedia. “Su alma ya sabía que se iba a marchar. Nada es casualidad y esta imagen tampoco”, escribió una persona. Otros mensajes apuntaron en la misma dirección, destacando la sensibilidad que les produjo ver la fotografía después de conocer el desenlace ocurrido en Brasil.

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Quién era Lucas Vignale, el director que murió junto a Gaspi en Río de Janeiro

Vignale era considerado una de las figuras emergentes más prometedoras del ámbito audiovisual argentino. A lo largo de su carrera trabajó con algunos de los artistas más importantes de la música urbana nacional, entre ellos Bizarrap, Trueno, Nicki Nicole, Duki y Wos. Su talento detrás de cámaras lo convirtió en un referente para una nueva generación de realizadores.

En los últimos años había comenzado además a desarrollar proyectos cinematográficos y se encontraba trabajando en nuevas propuestas creativas. Entre ellas figuraban iniciativas junto al youtuber Gaspi, quien también perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. La tragedia dejó seis víctimas fatales y provocó una profunda conmoción en Argentina, Brasil y Estados Unidos.

En ese contexto, la última publicación de Lucas Vignale adquirió un significado especial. Lo que originalmente había sido un simple registro de un momento personal terminó convirtiéndose en una imagen que hoy miles de personas observan como el último capítulo público de una historia marcada por el talento, la creatividad y una carrera que todavía tenía mucho por delante.