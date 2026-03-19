Qué dijo la encargada del circo donde desapareció Esmeralda: "Tenemos miedo de que nos usen de perejiles"

esmeralda cosquin

Apenas la familia de Esmeralda reportó su desaparición la Policía de Córdoba inició un operativo en el que intervinieron 100 efectivos, perros, drones y vehículos de todo tipo para rastrillar la zona, incluido el predio donde se había instalado el circo.

"No nos dejaron dormir en las casillas, tuvimos que estar afuera", recordó la encargada tras dejar Cosquín atrás.

La mamá de Esmeralda, Tania López, explicó en declaraciones televisivas que el circo habría captado la atención de su nena de dos años o que alguien la habría llevado a ese predio, que está ubicado muy cerca de su casa.

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"Me dijeron que mi hija estaba ahí, en el medio de muchos niños. No sé qué circo es porque no conozco la zona. Es lo que dicen los vecinos", señaló la mamá de la nena, que también sostuvo que los encargados del circo no le permitieron ingresar al predio para corroborar si era verdad el dato.

Técnicamente es lógico que no se permita a una mujer ingresar al predio del circo para verificar la identidad de los nenes presentes, pero en éste caso la mamá de Esmeralda luchaba por ubicar a su hija.

Casi 24 horas más tarde, la pequeña fue localizada por efectivos policiales de la brigada motorizada de la departamental Punilla en un predio a 300 metros del río Cosquín.

Esmeralda fue trasladada junto a su madre al Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, donde le curaron un corte que tenía en la cara.

La investigación quedó en manos de la fiscal Silvia Pen, que por el momento no ordenó detenciones ni formuló cargos en contra de nadie, pero sí pidió medidas como el análisis de los celulares de los familiares de la nena.