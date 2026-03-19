La fiscal a cargo del caso Esmeralda no descarta ninguna hipótesis: "Hay varias líneas de investigación"

"Presenta un cuadro de somnolencia y estrés postraumático y pequeñas raspaduras en las piernitas y en la zona de las cejas, compatibles con el contacto con la vegetación del lugar", indicó la fiscal, quien detalló que debido a su corta edad (2 años), la niña no ha podido brindar un relato de lo sucedido.

fiscal pen caso esmeralda

La investigación: hipótesis y secreto de sumario

Pese al alivio por el hallazgo con vida, la causa judicial está lejos de cerrarse. La fiscal fue tajante respecto a los próximos pasos: "Tenemos varias líneas de investigación abiertas", aseguró, aunque evitó dar detalles específicos para no entorpecer el proceso.

Por el momento, no hay detenidos ni sospechosos individualizados. La Justicia busca determinar si la menor se alejó por sus propios medios o si hubo intervención de terceros en su desaparición. Mientras tanto, Esmeralda permanece bajo observación médica y contención psicológica junto a su familia.