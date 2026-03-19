La fiscal a cargo del caso Esmeralda no descarta ninguna hipótesis: "Hay varias líneas de investigación"
Silvia Pen dio detalles del estado en que fue encontrada la nena de 2 años en Cosquín y no descartó que un tercero se la haya llevado.
Esmeralda, la nena de dos años que estuvo desaparecida durante 21 horas en Cosquín, fue hallada con vida este jueves en un descampado cercano a su casa del barrio San José Obrero, por lo que la fiscal a cargo del caso, Silvia Pen, brindó detalles sobre el estado de la causa, subrayando la complejidad del terreno y la necesidad de mantener el hermetismo en ciertas líneas investigativas para no entorpecer el avance de la búsqueda.
Tras difundirse las primeras imágenes, se informó que la menor presentaba una pequeña lesión la cabeza. Algo que fue ratificado por la fiscal, quien indicó, de todos modos, que la menor se encuentra en buen estado de salud.
Según precisó la doctora, el operativo de rescate, que contó con un despliegue masivo de drones con cámaras térmicas, perros rastreadores y personal del DUAR, dio frutos este jueves. Según confirmó la fiscal, la niña fue localizada a unos 300 metros del río, una zona de vegetación espesa que estaba siendo minuciosamente rastrillada.
"Apareció sola en los pastizales. Trabajamos intensamente con drones y perros hasta que logramos dar con ella", detalló Pen ante los medios apostados en el lugar.
Inmediatamente después de ser rescatada, Esmeralda fue trasladada a una ambulancia donde un equipo médico del hospital local realizó las primeras revisiones. Aunque se encuentra fuera de peligro, la fiscal describió un cuadro de cansancio extremo y estrés por el tiempo que pasó a la intemperie.
"Presenta un cuadro de somnolencia y estrés postraumático y pequeñas raspaduras en las piernitas y en la zona de las cejas, compatibles con el contacto con la vegetación del lugar", indicó la fiscal, quien detalló que debido a su corta edad (2 años), la niña no ha podido brindar un relato de lo sucedido.
La investigación: hipótesis y secreto de sumario
Pese al alivio por el hallazgo con vida, la causa judicial está lejos de cerrarse. La fiscal fue tajante respecto a los próximos pasos: "Tenemos varias líneas de investigación abiertas", aseguró, aunque evitó dar detalles específicos para no entorpecer el proceso.
Por el momento, no hay detenidos ni sospechosos individualizados. La Justicia busca determinar si la menor se alejó por sus propios medios o si hubo intervención de terceros en su desaparición. Mientras tanto, Esmeralda permanece bajo observación médica y contención psicológica junto a su familia.
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