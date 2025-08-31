Sorpresiva nevada en San Luis, en plena tormenta de Santa Rosa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SurTormentas/status/1962162321062506519&partner=&hide_thread=false Intensa caída de NIEVE en Potrero de Los Funes, provincia de San Luis.



En las últimas horas tambien ha reportado lluvia y nieve en San Luis capital. pic.twitter.com/jszufI92PF — Tormentas de Zona Sur (@SurTormentas) August 31, 2025

Ustedes entienden que en San Luis pasamos de 28°C el Viernes, a esto. pic.twitter.com/Wlz1SIqpls — Hagov Sanluiseño (@HagovSanLuis) August 31, 2025

Tormenta de Santa Rosa con malas noticias en Buenos Aires: a qué hora llegan las peores lluvias, según el SMN

Luego de un domingo con lluvias durante casi toda la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene sus pronósticos de precipitaciones fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de la Tormenta de Santa Rosa.

Cada 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Según la histórica leyenda, en el lapso que va del 25 de agosto al 4 de septiembre se espera la llegada de las lluvias y tormentas más fuertes de cada año, algo que volvió a cumplirse este año.

Si bien el sábado 30 solo tuvo pronósticos fallidos, el domingo transcurrió con lluvias durante toda la jornada, aunque para nada fuertes, mientras que el SMN mantiene sus probabilidades de tormentas para la noche.

De todos modos, el organismo nacional espera que lo peor para el AMBA llegue el lunes, en el inicio de la semana.

Cómo siguen las lluvias y tormentas en el AMBA

De acuerdo con el SMN, lo peor llegaría este lunes, que se presenta con tormentas fuertes en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y mejorando recién en la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 10 y 17 grados.

El sitio especializado Meteored también anticipa más precipitaciones para el lunes, pero con menor intensidad: espera lluvia entre "débil" y "moderada", desde la medianoche y hasta las 8 de la mañana de la primera jornada de la semana.

smn (33)

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

El martes regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo de mayor a parcialmente nublado; junto a un descenso de las temperaturas, que se posicionarán entre 9 y 17 grados.

Para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de marcas térmicas que oscilarán entre 8 y 19 grados.

La vuelta del frío se hará sentir desde el jueves, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 4 grados y una máxima de 15.

La jornada más fresca sería la del viernes, que se presentaría con cielo parcialmente nublado, junto a 2 grados de mínima y 13 de máxima.