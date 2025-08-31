Sorpresiva nevada en San Luis, en plena tormenta de Santa Rosa
Este domingo, diferentes localidades puntanas recibieron intensas y poco habituales nevadas, junto a las bajas temperaturas.
Llegó la tormenta de Santa Rosa y afectó de maneras distintas en diferentes puntos del país. Uno de los lugares que más sorprendió fue San Luis, ya que se registraron sorpresivas nevadas en varios puntos del territorio y bajas temperaturas.
La nieve se hizo presente en zonas como Potrero de los Funes, El Trapiche, Estancia Grande, Los Puquios, El Valle de Pancanta, Juana Koslay, San Vicente, Villa de la Quebrada, Naschel, El Morro, La Toma, La Punta y Cuatro Esquinas. Incluso alcanzó la zona norte de la capital, en la tercera rotonda.
Por otro lado, la Red de Estaciones Meteorológicas emitió una alerta que estuvo vigente hasta las 18:00 horas, con pronósticos de precipitaciones de variada intensidad. Estas lluvias, que se inician en el sur y se extienden al resto de la provincia con el avance de un frente frío, podrían estar acompañadas de vientos intensos del este/sureste.
Lo más llamativo de esta condición climática es que el pasado viernes, diferentes lugares de San Luis registraron 28 grados de temperatura, por lo que ocurrió en estas horas sorprendió a todos.
Tormenta de Santa Rosa con malas noticias en Buenos Aires: a qué hora llegan las peores lluvias, según el SMN
Luego de un domingo con lluvias durante casi toda la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene sus pronósticos de precipitaciones fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de la Tormenta de Santa Rosa.
Cada 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Según la histórica leyenda, en el lapso que va del 25 de agosto al 4 de septiembre se espera la llegada de las lluvias y tormentas más fuertes de cada año, algo que volvió a cumplirse este año.
Si bien el sábado 30 solo tuvo pronósticos fallidos, el domingo transcurrió con lluvias durante toda la jornada, aunque para nada fuertes, mientras que el SMN mantiene sus probabilidades de tormentas para la noche.
De todos modos, el organismo nacional espera que lo peor para el AMBA llegue el lunes, en el inicio de la semana.
Cómo siguen las lluvias y tormentas en el AMBA
De acuerdo con el SMN, lo peor llegaría este lunes, que se presenta con tormentas fuertes en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y mejorando recién en la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 10 y 17 grados.
El sitio especializado Meteored también anticipa más precipitaciones para el lunes, pero con menor intensidad: espera lluvia entre "débil" y "moderada", desde la medianoche y hasta las 8 de la mañana de la primera jornada de la semana.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
El martes regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo de mayor a parcialmente nublado; junto a un descenso de las temperaturas, que se posicionarán entre 9 y 17 grados.
Para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de marcas térmicas que oscilarán entre 8 y 19 grados.
La vuelta del frío se hará sentir desde el jueves, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 4 grados y una máxima de 15.
La jornada más fresca sería la del viernes, que se presentaría con cielo parcialmente nublado, junto a 2 grados de mínima y 13 de máxima.
