Qué reveló la autopsia a la mujer asesinada en San Justo cuando viajaba en colectivo

La autopsia reveló que la bala que recibió impactó su corazón. Los forenses determinaron que el disparo, calibre 9 milímetros, entró en su costado, para golpear su corazón y su pulmón, provocándole graves daños que causaron su muerte.

El plomo, según Infobae, fue recuperado del cuerpo en el estudio practicado en la Morgue Judicial de La Matanza. Es útil para una pericia balística, en caso de que se halle la posible arma empleada para cometer el crimen. La hija de Hilda, presente en el ataque, no resultó herida, a pesar de lo indicado por versiones iniciales del caso.

hilda tello Hilda Tello recibió el impacto de una bala cuando viajaba junto a su hija de ocho años.

Chofer frustró un robo en San Justo y balearon su colectivo: murió una pasajera

El colectivo de la línea 174 iba lleno de pasajeros que fueron testigos del asesinato de una pasajera a manos de motochorros que dispararon contra el vehículo este miércoles en San Justo, partido de La Matanza, mientras se escapaba junto a su cómplice de un intento de asalto.

Una de las personas que viajaban junto a la víctima fatal dio su testimonio sobre cómo se vivió la tragedia a bordo del vehículo.

"Es algo de lo que no me puedo terminar de reponer. Salís de tu casa y no sabés si volvés con la inseguridad que hay en la calle, es terrible”, lamentó Tamara, en diálogo con TN.

Tamara estaba en el asiento del fondo, junto a la ventanilla derecha. A su lado viajaba Hilda Tello (45), la mujer fallecida, y a la par estaban sentadas dos nenas, que serían sus hijas.

“Venía con auriculares. Fueron segundos, se escuchó el estallido del vidrio, más disparos, y nos tiramos al piso. Me doy vuelta para agarrar a alguna de las nenas y la veo a la chica ya tirada sobre el asiento, completamente desvanecida”, continuó Tamara en su relato.

Me quedó el grito en la cabeza de la nena: ‘Mamá, mamá, despertate’”, relató sobre la reacción de una de las niñas afectadas por el hecho de inseguridad que se vivió en ese colectivo.

El hecho se desencadenó cuando el colectivero notó que dos delincuentes asaltaban a un vecino que lavaba su auto en la vereda de Coronel Lynch al 2000. Para intentar disuadirlos, realizó una maniobra con el vehículo.

Con la moto en marcha, el acompañante giró, apuntó al colectivo y disparó mientras huía de la escena junto a su cómplice. Uno de esos balazos impactó en la pasajera de 45 años.