Qué se sabe sobre los cambios de la VTV en Buenos Aires: los detalles

Qué sucederá con la VTV en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires ha establecido criterios claros para que ciertos sectores de la población alivien el costo de la VTV, reduciendo el arancel a la mitad. Esta medida beneficia directamente a tres grupos bien definidos, buscando equilibrar la carga económica de mantener la seguridad vial. El descuento del 50% se aplica tanto a vehículos particulares con una antigüedad considerable como a aquellos sectores que utilizan el rodado como una herramienta de trabajo esencial para la comunidad o que se encuentran en una situación de ingresos limitados.