Qué se sabe sobre los cambios de la VTV en Buenos Aires: los detalles
El Gobierno de Milei anunció cambios en los plazos y otros aspectos del sistema mediante el Decreto 139/2026. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control esencial para asegurar que los autos circulen en condiciones óptimas de seguridad. Su finalidad es prevenir accidentes y mejorar el tránsito en las carreteras, mediante la inspección de frenos, dirección, suspensión, luces y neumáticos en las plantas autorizadas.
En este marco, el Gobierno de Javier Milei oficializó cambios a través del Decreto 139/2026, publicado en el Boletín Oficial, que introduce modificaciones en los plazos y en algunos aspectos del sistema de verificación, alterando la forma en que los conductores deberán cumplir con este trámite obligatorio.
Qué sucederá con la VTV en Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires ha establecido criterios claros para que ciertos sectores de la población alivien el costo de la VTV, reduciendo el arancel a la mitad. Esta medida beneficia directamente a tres grupos bien definidos, buscando equilibrar la carga económica de mantener la seguridad vial. El descuento del 50% se aplica tanto a vehículos particulares con una antigüedad considerable como a aquellos sectores que utilizan el rodado como una herramienta de trabajo esencial para la comunidad o que se encuentran en una situación de ingresos limitados.
Los autos que tengan 20 años o más de fabricación y estén radicados en territorio bonaerense acceden al beneficio de forma automática, siempre que figuren correctamente en el padrón. Por otro lado, la disposición incluye a los trabajadores del transporte de pasajeros, abarcando a taxistas, remiseros con habilitación municipal y transportistas escolares. Finalmente, el esquema contempla a los jubilados y pensionados, fijando como tope de ingresos un monto equivalente a dos haberes mínimos para poder solicitar la tarifa diferenciada en las plantas verificadoras.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario