La desgarradora carta del hermano de la joven asesinada en Tucumán: "Te arrancaron de nosotros"

“Pasan los días y no se va… Al contrario, se hunde más hondo en mi pecho. Intento estar bien, lo intento de verdad, pero la calma me dura minutos y después vuelvo a caer en este vacío inmenso que dejaste. Nada alcanza, nada llena tu ausencia. Me duele despertarme sabiendo que no estás y me duele más dormirme con la esperanza imposible de verte en sueños”, escribió Sergio durante la madrugada del domingo.

“Te arrancaron de nosotros, y con vos se llevaron una parte de mí. No entiendo por qué, no entiendo cómo, solo sé que te extraño con un dolor que no tiene nombre”, expresó.

erika antonella alvarez tucuman

Destrozado ante el brutal crimen que sufrió la joven, redactó dolorosas palabras dirigiéndose directamente a Antonella: “Si desde donde estás podés verme, dame una señal, dame un poco de tu fuerza. Decime cómo seguir adelante sin vos, porque hay días en los que siento que no puedo más. Ayudame a respirar cuando el pecho se cierra, ayudame a levantarme cuando el alma se cae. No me sueltes ahora… quedate conmigo de la forma que puedas”.

Por último, se comprometió a exigir que el caso se esclarezca: “Te prometo recordarte con amor, decir tu nombre, cuidar tu memoria y pedir justicia por vos. Pero hoy… hoy solo necesito sentir que todavía estás conmigo. Porque sin vos, hermana, el mundo se volvió demasiado pesado. Te amo. Y te voy a amar siempre”.

Crimen en Tucumán: marcha en pedido de justicia

Erika Antonella Alvarez Tucuman

La familia de Erika Antonella Álvarez convocó a una marcha pacífica en pedido de justicia. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, conducida por María del Carmen Reuter. Hasta el momento, no hay detenidos.

La movilización fue convocada para este lunes 12 de enero a las 19.30 en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán.

“Nos movilizamos para que su muerte no quede impune, para que su nombre no sea olvidado y para exigir respuestas y justicia”, expresaron sus familiares en la convocatoria a la comunidad.

“Agradecemos profundamente a todas las personas que puedan acompañarnos, compartir y estar presentes en este momento tan doloroso para su familia. Erika merece justicia. Ni una muerte más en silencio”, agregaron.