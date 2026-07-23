Madrid: un argentino fue asesinado por un hombre que sospechaba que era el amante de su esposa

Facundo Rico fue encontrado sin vida sobre un charco de sangre en su departamento del barrio Las Tablas, en Madrid.

Los bomberos se encontraron con un ambiente saturado por una elevada concentración de gas pimienta, que le provocó irritación en los ojos a los brigadistas y médicos que trabajaban en el lugar.

Debido a la toxicidad del aire, fue necesario ventilar el inmueble antes de que los agentes de la Policía Científica y Homicidios pudieran realizar la inspección ocular técnica. En la cocina, los investigadores encontraron un cuchillo de cocina que habría sido utilizado como arma homicida, así como restos del espray de defensa personal en las paredes.

En España, el caso es conocido como el"crimen del gas pimienta" porque el presunto asesino, identificado como Alberto Juan (65, español) fue el martes 14 de julio a la mañana hasta la casa de Rico y cuando este abrió la puerta, lo roció con el aerosol para inmovilizarlo. Después, le dio 13 puñaladas, la mayoría de ellas en el pecho y dos en la espalda, según informó El Mundo.

Según El País de España, el presunto agresor actuó movido por una obsesión derivada de la sospecha de que su esposa, una mujer de unos 50 años,mantenía una relación con el ingeniero. Aunque esta supuesta relación no ha sido confirmada oficialmente, los investigadores comprobaron que la mujer y Rico coincidían habitualmente en un gimnasio cercano al domicilio de la víctima.

Tras el crimen, Alberto Juan se fue en su auto hacia el municipio de La Adrada, en la provincia de Ávila, donde el matrimonio poseía una segunda casa. Según el relato de su mujer, el hombre llegó al lugar alegando haber estado realizando "gestiones" en Madrid. No obstante, el miércoles 15 de julio, tras la difusión de los detalles del crimen en los medios de comunicación, el sospechoso se dirigió al paraje natural conocido como el Charco de la Olla. Allí, fue visto por una pareja antes de suicidarse saltando por una garganta.

La Policía Nacional informó que la esposa del presunto asesino, quien al parecer tenía intenciones de separarse de él antes del crimen, recibió la noticia de las sospechas sobre su marido en estado de shock.

Con el suicidio de Juan, la causa quedó archivada, ya que la responsabilidad criminal se extingue con la muerte del acusado. Los investigadores consideran que el caso está esclarecido basándose en las pruebas biológicas, los testimonios recabados y el seguimiento del vehículo mediante cámaras de tráfico durante su huida hacia Ávila.