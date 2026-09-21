Axel Kicillof activó la Resolución 418/2026 y hay feriado disruptivo para 942.144 habitantes de Buenos Aires
El gobernador Axel Kicillof confirmó un nuevo feriado que beneficia a 942.144 habitantes bonaerenses. Conocé qué municipios no tendrán clases ni trabajarán.
El gobernador Axel Kicillof oficializó un feriado para el jueves 24 de septiembre, alcanzando a 942.144 habitantes de diversos partidos de la Provincia de Buenos Aires. Esta esperada medida disruptiva permite que miles de trabajadores y estudiantes puedan disfrutar de un necesario descanso en el marco de sus celebraciones patronales y fundacionales.
Qué municipios tienen feriado y cómo se compone la población
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De acuerdo con el documento oficial sobre los feriados locales bonaerenses, son nueve los partidos completos que gozarán del cese de actividades durante el martes 24 de septiembre por la celebración de sus respectivas fiestas patronales o aniversarios.
Para obtener la cifra exacta de beneficiarios, es necesario sumar la cantidad de residentes de cada uno de los municipios afectados según los resultados del Censo 2022 del INDEC. El detalle demográfico, partido por partido, es el siguiente:
- Tres de Febrero: 366.377 habitantes.
- Bahía Blanca: 335.190 habitantes.
- Mercedes: 73.477 habitantes.
- Ensenada: 64.406 habitantes.
- Chascomús: 42.914 habitantes.
- Colón: 27.356 habitantes.
- Coronel Pringles: 24.249 habitantes.
- General Lavalle: 4.949 habitantes.
- General Guido: 3.226 habitantes.
Al realizar la suma de todas estas poblaciones, se obtiene un total de 942.144 habitantes que residen en los nueve partidos que tendrán asueto. En todos estos lugares, la normativa establece que se verá afectada la operatoria habitual de las unidades de negocio del Banco Provincia.
A su vez, cabe destacar que la resolución también incluye como jornada no laborable el 24 de septiembre para las localidades específicas de General Arenales y Pergamino. Sin embargo, el asueto en estos últimos casos aplica únicamente a las localidades y no a la totalidad de sus respectivos partidos homónimos.
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