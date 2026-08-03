Quién era Matías Julián Álvarez Guardia, el joven asesinado en Chaco
Los allegados del joven asesinado en Resistencia denunciaron antecedentes de violencia de pareja previos por parte de la detenida Victoria Luz Cantero.
El brutal crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, por el que se encuentra detenida su novia Victoria Luz Cantero, dejó devastados a sus familiares y amigos, quienes este lunes le dieron el último adiós en una emotiva ceremonia en el cementerio Parque Jazmín.
Con 29 años por delante, el joven era recordado por su círculo íntimo en medio de un profundo dolor y un contundente reclamo de justicia.
En diálogo con los medios de Chaco durante el sepelio, Noelia, hermana de la víctima, rompió el silencio para exponer la vulnerabilidad en la que se encontraba Matías frente a una relación signada por los conflictos. Según relató, la pareja llevaba dos años de noviazgo sin convivencia formal y ya había atravesado episodios previos de violencia.
La familia apuntó directamente contra la inacción institucional al revelar que en los años 2024 y 2025 realizaron denuncias formales en la Comisaría Quinta Metropolitana, las cuales —según afirmaron— nunca prosperaron ni derivaron en medidas de protección.
"Ella ahora está viva, puede pagar una fianza, y a mi hermano lo estoy velando en un cajón. Un chico de 29 años", expresó con indignación Noelia, rodeada de seres queridos que exigieron que la investigación profundice también sobre el rol de otros involucrados en las horas posteriores al fatal desenlace.
Horas después del crimen, amigos y allegados de Matías Álvarez Guardia advirtieron que su cuenta activa de Instagram no contenía publicaciones, algo que llamó poderosamente la atención. En éste sentido, apuntaron contra la principal acusada ya que de acuerdo a las últimas fotos publicadas por el joven empresario, su novia y única acusada se encontraría junto a él en la noche previa al crimen.
Los antecedentes de Matías Julián Álvarez Guardia y Victoria Luz Cantero
El círculo más cercano del joven asesinado decidió hablar ante los medios locales y reveló que los involucrados mantenían una convivencia profundamente inestable y dañina. Conforme a las declaraciones recabadas, no se trató de un hecho aislado, sino que existían antecedentes de extrema tensión.
Familiares directos garantizaron que la víctima padecía constantes agresiones físicas y verbales ejercidas de manera deliberada por su novia.
Como fiel reflejo de este verdadero calvario, recordaron que en el pasado la mujer atacó su vehículo y llegó a destrozarle por completo el parabrisas. Asimismo, subrayaron que solía arañarlo y golpearlo sin pudor, incluso frente a la mirada atónita de sus propios amigos.
De hecho, sus padres le habían suplicado que se distanciara definitivamente ya que consideraban a la imputada como una persona inmensamente "peligrosa". Actualmente, la acusada aguarda el avance de su situación procesal, la cual se encuentra a cargo de la fiscal Ana González de Pacce.
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