¿Quién es la nueva Reina de la Vendimia de San Rafael?
La rubia Azul Antolínez es la nueva representante de la vendimia.
La fiesta departamental de la Vendimia de San Rafael coronó a la reina. Azul Micaela Antolínez, de El Nihuil, fue elegida este sábado con 39 votos en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz.
Azul sucederá como soberana a Sofia Zingaretti. Además, resultaron electas Julieta Abigail Romero, de Las Paredes, como representante de la Ganadería (20 votos), y Lourdes Fenoy Guizzardi, de Real del Padre, Reina de la Melesca (17). El show estuvo a cargo de más de 200 artistas quienes realizaron "Tierra de Sueños", un espectáculo lleno de baile, historia y drones que retrataron la identidad vitivinícola de la provincia y del departamento.
En el cielo, con los vehículos aéreos formaron a la Virgen de la Carrodilla, un racimo de uvas y el nombre de la fiesta. Fue el primer show de este tipo en la historia vendimial. Durante el canto de los votos voces clásicas vendimiales aparecieron y sorprendieron a los sanrafaelinos: María Inés Riva, Pedro Gerardi y Omar Abraham, lo cual despertó aún más aplausos y alegría que se hizo notar rápidamente.
Con un espectáculo de drones incluido, el corazón de Mendoza celebró "Tierra de sueños"
Bajo la producción general de la Municipalidad de San Rafael, más de 200 artistas en escena protagonizaron el espectáculo que tuvo lugar en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz. Además, la Virgen de la Carrodilla iluminó el cielo del Chacho Santa Cruz en un inédito espectáculo de drones.
Cómo sigue el calendario vendimial para San Rafael
Luego del Acto Central, San Rafael seguirá disfrutando este domingo del clima vendimial con la repetición que estará a cargo de Los Nocheros.
El lunes, en tanto, el Anfiteatro Chacho Santa Cruz será sede de "Sunset Vendimia", una apuesta para integrar a jóvenes y turistas.
