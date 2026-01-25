Mató a su vecino de un disparo porque festejaba un cumpleaños con música fuerte

El ataque se registró alrededor de las 5.28 de la mañana. Según la denuncia, los asaltantes agredieron a la pareja de adultos mayores que vivía en el lugar. En el transcurso del asalto, la mujer de 73 años fue golpeada y amordazada por los ladrones, quienes luego huyeron.

Después de permanecer varios minutos inmovilizada, la mujer logró liberarse y contactar al 911 para solicitar auxilio. Al arribar al sitio, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron que el jubilado ya estaba sin vida.

Los tres delincuentes continúan prófugos, y se revisan imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificarlos y reconstruir su escape.