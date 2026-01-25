Mató a su vecino de un disparo porque festejaba un cumpleaños con música fuerte
La Policía detuvo al presunto homicida, un joven de 26 años que caminaba por las inmediaciones junto a una mujer y una menor de edad.
Un hombre de 40 años falleció tras ser atacado con un arma de fuego en la localidad mendocina de Perdriel, en el contexto de un conflicto vecinal originado por ruidos molestos. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Costa Flores y Thames, donde la víctima, identificada como Gerardo Mauricio Giménez, se encontraba celebrando un cumpleaños.
El reclamo inicial por el volumen de la música derivó en un episodio violento que incluyó agresiones contra la vivienda y culminó con Giménez recibiendo un impacto de bala en el pecho.
Personal policial acudió al lugar tras recibir múltiples llamadas al 911 que reportaban disparos en la vía pública. Según los informes, una persona interrumpió la celebración profiriendo insultos, lo que desencadenó un enfrentamiento con desenlace fatal.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, pero el personal médico no logró estabilizarla debido a la gravedad de la herida por arma de fuego en el sector derecho del tórax.
Brutal entradera a un jubilado en Saavedra: perdió la vida por un infarto
Un hombre de 74 años falleció tras ser víctima de un asalto violento en su casa del barrio porteño de Saavedra, en la madrugada del sábado. El incidente ocurrió en un domicilio de la calle Núñez al 4000, al que tres delincuentes accedieron forzando la reja de una ventana de la cocina.
El ataque se registró alrededor de las 5.28 de la mañana. Según la denuncia, los asaltantes agredieron a la pareja de adultos mayores que vivía en el lugar. En el transcurso del asalto, la mujer de 73 años fue golpeada y amordazada por los ladrones, quienes luego huyeron.
Después de permanecer varios minutos inmovilizada, la mujer logró liberarse y contactar al 911 para solicitar auxilio. Al arribar al sitio, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron que el jubilado ya estaba sin vida.
Los tres delincuentes continúan prófugos, y se revisan imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificarlos y reconstruir su escape.
