Quilmes: cruzaron un camión de hacienda para robarse una vaca y los escracharon

Con el paso de las horas efectivos policiales localizaron no sólo la casa donde estaba el animal sino también a miembros de la banda que ejecutó el robo en Quilmes.

Por fortuna no había sido carneado todavía, sino que estaba en pie y fue retirado de manera precavida.

El caso presenta pruebas más contundentes que el de Matías Ezequiel Rival, un peón de 35 años que fue denunciado por abigeato el 14 de julio de 2020 por el supuesto robo de "Bigotito", un ternero de apenas unos días de vida que llegó a su casa en Brandsen por intermedio de su hermano para cuidarlo.

La denuncia le valió a Rival un año de prisión hasta que la Justicia bonaerense anuló la causa en su contra y reinició la investigación, ahora con su hermano en la mira.