Quilmes: cruzaron un camión de hacienda para robarse una vaca y los escracharon
El episodio se desarrolló en medio de una calle en Quilmes. Los ladrones apedrearon un colectivo al darse cuenta de que los pasajeros los habían grabado.
La Policía bonaerense rescató esta semana a una vaca que había sido robada de un camión de hacienda cuando transitaba por el partido de Quilmes. La mecánica del episodio quedó registrada por alguien que viajaba en un colectivo de línea justo detrás del vehículo asaltado.
Así salió a la luz el increíble episodio en el que un grupo de ladrones cruzó su vehículo en una calle de Quilmes para retener un camión jaula y abrirle la puerta para sacar a uno de los animales que transportaba.
Los comentarios en el colectivo no se hicieron esperar, y en la caótica escena también se escucharon bocinas indignadas desde otros autos, como mostró el jueves de esta semana el periodista Mauro Szeta en X al presentar a los "piratas del ganado".
Conductores y pasajeros se convirtieron en testigos involuntarios de un caso de abigeato, que es el delito de robo de ganado, y los ladrones lo entendieron en seguida. Tanto fue así que se dedicaron a apedrear el colectivo y otros vehículos apenas pasaron por el sitio donde ocurrió el robo.
Los pasajeros del colectivo sólo pudieron gritar en su desesperación, agazaparse contra el suelo del vehículo y filmar la escena como prueba de otro delito.
Con el paso de las horas efectivos policiales localizaron no sólo la casa donde estaba el animal sino también a miembros de la banda que ejecutó el robo en Quilmes.
Por fortuna no había sido carneado todavía, sino que estaba en pie y fue retirado de manera precavida.
El caso presenta pruebas más contundentes que el de Matías Ezequiel Rival, un peón de 35 años que fue denunciado por abigeato el 14 de julio de 2020 por el supuesto robo de "Bigotito", un ternero de apenas unos días de vida que llegó a su casa en Brandsen por intermedio de su hermano para cuidarlo.
La denuncia le valió a Rival un año de prisión hasta que la Justicia bonaerense anuló la causa en su contra y reinició la investigación, ahora con su hermano en la mira.
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