Mapa en vivo de las lluvias hoy jueves en el AMBA: hasta cuándo se quedan las precipitaciones
El sitio especializado Meteored mantiene sus probabilidades de lluvias para este jueves en Buenos Aires. Cómo sigue el clima.
Luego de varias jornadas con buen clima, la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una jornada que podría tener inestabilidad y lluvias, mientras se mantienen las temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Contrario al portal Meteored, el SMN sigue sin prever lluvias, y espera un jueves que sería una jornada que tendría cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas de entre 18 y 26 grados.
Sin embargo, el sitio especializado Metered mantiene sus pronósticos de precipitaciones para este jueves en el AMBA, aunque con bajas probabilidades.
A qué hora llueve en el AMBA
Según el portal Meteored, rigen 30% de probabilidades de "lluvia débil" para este jueves, entre las 12 y las 14 horas. En lo que resta de la semana no habría más precipitaciones, a la espera de un tormentón que iniciaría el próximo martes y se extendería hasta el miércoles.
El sitio también coincide con el SMN acerca de que, a partir del fin de semana, se concretaría un regreso del calor, en la que podría ser una de las últimas olas de altas temperaturas del verano.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Según el organismo nacional, el viernes tendría buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 18 grados de mínima y 26 de máxima.
En cuanto al fin de semana, el sábado se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 19 y 27 grados.
El domingo regresarían las altas temperaturas, con marcas que oscilarán entre 20 y 30 grados, acompañadas de buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche.
