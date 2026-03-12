Mapa en vivo de las lluvias hoy jueves en el AMBA: hasta cuándo se quedan las precipitaciones

El sitio también coincide con el SMN acerca de que, a partir del fin de semana, se concretaría un regreso del calor, en la que podría ser una de las últimas olas de altas temperaturas del verano.

meteored (9) Pronóstico de lluvias para este jueves en el AMBA. Fuente: Meteored.

Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Según el organismo nacional, el viernes tendría buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 18 grados de mínima y 26 de máxima.

En cuanto al fin de semana, el sábado se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 19 y 27 grados.

El domingo regresarían las altas temperaturas, con marcas que oscilarán entre 20 y 30 grados, acompañadas de buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche.