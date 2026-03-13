Quilmes: quisieron hacer un robo de película llevándose $20 millones de un mayorista pero los atraparon
El atraco fue un éxito y en menos de 2 minutos por reloj la banda estaba en la calle. El problema fue la huida, que no salió de acuerdo a lo planeado.
La Policía bonaerense detuvo en febrero de este año a una banda integrada por al menos tres hombres que se dedicaban a robar comercios mayoristas en la zona de Quilmes. En el operativo de captura descubrieron que uno de los sospechosos es miembro de la misma fuerza de seguridad.
Los detenidos fueron identificados como Fernando Iván Ezequiel Autalan, de 27 años, Braian Kimey Molina, también de 27, y Cristian Iván Herrera, de 29, que era sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hasta que salió a la luz su participación en al menos dos robos a mayoristas.
Autalan, Molina y Herrera integraban una banda junto a dos hombres más, cuyos nombres no trascendieron y que aún no fueron detenidos.
El 20 de febrero pasado la banda entró a un mayorista de productos ganaderos llamado Marbel, ubicado en las calles 815 y 882 bis, cerca del arroyo Las Piedras de Quilmes, y en apenas 75 segundos vaciaron se llevaron $ 20 millones de la caja.
La banda se fue en una camioneta Renault Oroch que luego cambió por otro vehículo, un Nissan Versa, para no ser detectados. Pero el daño ya estaba hecho.
Fuentes policiales confirmaron al sitio Infobae que la Renault Oroch le pertenecía a una de las víctimas del anterior robo de la banda, y esa fue la pista clave para esclarecer el caso.
Es que 11 días antes del robo que quedó registrado en las cámaras de seguridad de Marbel la misma banda perpetró un atraco similiar en un mayorista ubicado en las calles 187 y Roque Cisterna, también en Quilmes.
A diferencia del jugoso botín de Marbel, en esa oportunidad los ladrones se fueron con $ 300.000 y la camioneta de uno de los clientes, la Renault Oroch que luego usaron en el robo del 20 de febrero.
Personal de la Fiscalía N°7 de Quilmes pudo determinar no sólo la conexión entre ambos robos, sino también que la banda usaba el mismo Nissan como segundo vehículo para su huida.
El 27 de febrero personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía bonaerense localizó e interceptó al Nissan en Quilmes Oeste, e hizo bajar a sus ocupantes: los tres hombres que quedaron detenidos, de los cuales uno estaba armado de una Bersa 9 mm con 10 proyectiles.
Apenas se comprobó que Herrera era sargento de la Policía bonaerense, el caso pasó a manos de la Policía Federal mientras se abría un sumario en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Los tres hombres están imputados por "robo agravado", pero al menos se pudo recuperar el dinero robado.
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