Quilmes: quisieron hacer un robo de película llevándose $20 millones de un mayorista pero los atraparon

Fuentes policiales confirmaron al sitio Infobae que la Renault Oroch le pertenecía a una de las víctimas del anterior robo de la banda, y esa fue la pista clave para esclarecer el caso.

Es que 11 días antes del robo que quedó registrado en las cámaras de seguridad de Marbel la misma banda perpetró un atraco similiar en un mayorista ubicado en las calles 187 y Roque Cisterna, también en Quilmes.

A diferencia del jugoso botín de Marbel, en esa oportunidad los ladrones se fueron con $ 300.000 y la camioneta de uno de los clientes, la Renault Oroch que luego usaron en el robo del 20 de febrero.

Personal de la Fiscalía N°7 de Quilmes pudo determinar no sólo la conexión entre ambos robos, sino también que la banda usaba el mismo Nissan como segundo vehículo para su huida.

robo quilmes

El 27 de febrero personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía bonaerense localizó e interceptó al Nissan en Quilmes Oeste, e hizo bajar a sus ocupantes: los tres hombres que quedaron detenidos, de los cuales uno estaba armado de una Bersa 9 mm con 10 proyectiles.

Apenas se comprobó que Herrera era sargento de la Policía bonaerense, el caso pasó a manos de la Policía Federal mientras se abría un sumario en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Los tres hombres están imputados por "robo agravado", pero al menos se pudo recuperar el dinero robado.