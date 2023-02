Ramos Mejía: pidió ibuprofeno para su hijo de 7 años y le dieron viagra

Hasta allí se acercó el día lunes Eduardo Padilla, padre del nene, para pedir medicamentos para la fiebre de su hijo de 7 años, pero en lugar de ibuprofeno o paracetamol, le vendieron pastillas para la disfunción eréctil.

Según contó el hombre, un venezolano de 33 años que desde hace cinco reside en Argentina, pidió ibuprofeno en comprimidos masticables.

Cuando le consultó a la empleada sobre el medicamento que le dieron, le habría indicado que eran los acordes para el menor.

Sin embargo, el hombre contó que, tras consumir dos dosis de la mediación, el nene “se puso rojo y empezó a vomitar”, sufrió taquicardia y presión alta, por lo que tuvo que ser internado de urgencia y quedó en observación en un centro de salud de la Ramos Mejía, aunque ya fue dado de alta el martes.

Video: la respuesta de la farmacia

Tras la internación de su hijo, Padilla volvió a la farmacia a reclamar por la venta del medicamento.

“Ayer yo vine a comprar pastillas masticables para niños y mirá lo que me vendieron. ¿Sabés lo que es esto? Una pastilla para la disfunción eréctil. Le di dos pastillas de estas a mi hijo ayer, lo tengo en el hospital”, indicó el nombre junto al ticket: “¿Se dan cuenta que casi matan a una persona y ni se enteran?”

venezolano farmacia medicacion para el hijo

Según el video, él les pidió “pastillas masticables para niños, para la fiebre”.

“Me dijiste ‘pastillas masticables’ no me dijiste que eran para niños”, se excusaron en el local insistiendo en que “no le había entendido” y que el nombre no les pidió "ibuprofeno".

“Aun así, no siendo para niños tampoco me tendrías que haber vendido esto. Porque yo no te pedí viagra ni nada de eso. ¿Te piden pastillas masticables y vendés cualquier pastilla?”, le preguntó Padilla.

Entonces, la empleada le dijo que entendió que había sido un pedido “en clave” para la disfunción eréctil, algo que los clientes suelen hacer.

La denuncia y la investigación

Padilla radicó una denuncia contra la farmacia en la Comisaría 2° de Ramos Mejía.

Según la denuncia, el hombre pidió un “ibuprofeno masticable para niños” y la empleada respondió: “Son estas, son iguales. Tienen sabor a menta o a frutilla”.

Entonces, el cliente compró dos blisters de tres pastillas por las que pagó $600.

“Fue a su domicilio y le dio a su hijo una de estas pastillas. Y luego, a las 22.30, le dio otra. Su hijo le dijo que tenía dolor de cabeza y empezó a vomitar”, indica la denuncia.

Los padres den nene buscaron información en Internet sobre el fármaco, el Viripotens-M-50 Sildenafil, sabor frutilla, el cual es un medicamento para la disfunción eréctil.