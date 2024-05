Crimen del peluquero de Recoleta: el nuevo video que beneficia al dueño del local

nuevo video crimen peluquero.mp4

En relación al crimen ocurrido el pasado 21 de marzo, Verdini declaró: "No sé qué pasaba por la cabeza de ese psicópata. Yo estaba al lado y si no me corría podría haberme matado. Ahora no voy a parar hasta que sea condenado a perpetua".

"Me enteré por teléfono (sobre la detención), por la cantidad de mensajes que me llegaron, pero yo estoy trabajando y no vi la tele ni sé nada de las noticias. Pero me da alegría saber que lo agarraron. Lo que más me llamó la atención era que estaba a 10 minutos de mi trabajo", sostuvo.

Cabe destacar que el ahora imputado de 43 años fue capturado por las autoridades luego de que una vecina lo viera cortando el pasto en la casa de una jubilada en Moreno, con una apariencia distinta al momento del crimen. Tras un llamado al 911, los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y detuvieron al asesino.

abel guzman.jpg