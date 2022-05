El indigente Agustín pidió que le devuelvan su perro robado en Recoleta: "Estoy muy triste por esto"

Los usuarios de la red social se indignaron por la situación y comenzaron a cuestionar su accionar. Florencia recibió muchos comentarios negativos e inclusive hicieron carteles escrachándola.

“Otros chetos me ofrecieron plata por mi perrito, ya estoy cansado”, expresó Agustín en diálogo con Crónica y aseguró que nunca fue su intención darlo en adopción y mucho menos venderlo.

“A mí me lo regalaron, hace 30 días lo tengo, estoy muy triste por esto. Yo estoy en situación de calle pero lo cuido mucho”, comentó el joven. Además, agregó que John, el perrito, tiene las vacunas al día porque una vecina lo ayudó a llevarlo al veterinario.

“Debería estar en el calabozo”, aseguró Agustín sobre Florencia, la vecina de Recoleta que le robó el cachorrito.

El hombre, quien manifestó que el cachorro es su compañero, aseguró que lo buscó por todos lados pero no logró dar con el animal. “¿Porqué tenía que sacarme el perro?”, se preguntó Agustín y dijo que es mentira que lo maltrataba. “El comía conmigo”.

En su relato también contó que nadie quiso ayudarlo luego del hecho. “Me mandan en cana solo por estar en situación de calle”, sostuvo.

Agustín dijo también que está en situación de calle hace un tiempo porque se quedó sin trabajo y que no tiene DNI por lo que no pudo realizar la denuncia correspondiente. “Me quede sin trabajo y me tuve que ir a la calle. Trabajaba cosechando tomate”, manifestó.

La Policía de la Ciudad se acercó hasta el lugar donde se encuentra Agustín para tomarle la denuncia a pesar de no contar con la documentación necesaria. Por el momento se desconoce el paradero del perrito pero están intentando contactar a la joven que se lo llevó para que lo devuelva.