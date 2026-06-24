Recuperan más de 200 documentos vinculados a San Martín y otros próceres valuados en 100 mil dólares

Entre lo elemento se destacan varias cartas del General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear, Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre otros.

Documentos san martin 2 Algunas cartas están vinculadas a Juan Manuel de Rosas

Gracias a sus características, tipografía, sellos y datación, las piezas evidenciaban encontrarse presuntamente alcanzadas por las disposiciones de la Ley N.º 15.930, que regula la protección documental bajo la órbita del Archivo General de la Nación.

Documentos san martin 7 La tipografía y los sellos fueron claves para determinar su origen

Documentos san martin 5 Los documentos estaban en una subasta

Una vez que se reunieron todas las pruebas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de juez Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría N.º 7 a cargo de Diego Fernando Arce, ordenó que se lleve a cabo un allanamiento en el domicilio señalado.

Documentos san martin 6 Características, tipografía y sellos de las cartas

Durante el procedimiento se recuperó la totalidad de la documentación, la cual luego fue trasladado a una dependencia policial en calidad de depósito judicial.

Tras el hallazgo, los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor para que se lleven a cabo las pericias pertinentes.

Documentos san martin 3 El operativo fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA)