Recuperaron el cuerpo de un hombre que se tiró al Riachuelo

hombre riachuelo 1.mp4 Operativo en el Riachuelo para recuperar el cuerpo de un hombre

El cuerpo fue recuperado gracias al trabajo del buzos del GER, que tuvieron que zambullirse en el Riachuelo prácticamente bajo el Puente Pueyrredón, en el barrio porteño de La Boca.

Se cree que el hombre se tiró al río desde la calle Pedro de Mendoza.

hombre riachuelo 2.mp4 Recuperaron del Riachuelo el cuerpo de un hombre

Mientras se busca esclarecer el episodio de este lunes resuenan los detalles del caso de César Miguel Cárdenas, el estudiante de derecho oriundo de Tandil que estuvo desaparecido durante dos semanas y cuyo cuerpo apareció en la orilla del Riachuelo.

Cárdenas había viajado a Buenos Aires el 13 de octubre para rendir los últimos exámenes en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y recibirse de abogado, pero en vez habría sufrido un ataque de epilepsia que lo dejó boyando por centros médicos públicos de la Ciudad de Buenos Aires, como el Hospital Borda o el Argerich, en La Boca.

"Me enteré de que tenía un ojo negro y que estaba con la cabeza golpeada, pero no sé cuándo ocurrió eso, son cosas que se están investigando. La fiscalía solicitó el sumario que se hizo en la Comisaría Vecinal 1-E de Puerto Madero, donde estuvo detenido”, contó María del Carmen Salmerón, su madre.

Sobre las últimas noticias del paradero de César, su amigo Joaquín agregó en diálogo con El Eco: “El 19 supimos que se lo vio otra vez por Puerto Madero cuando todavía no estaba radicada la denuncia. Lo vieron, le hablaron, pero él se fue. No lo internaron, no hubo ningún incidente y esa era la última noticia que teníamos”.

La familia de César estaba en Tandil sin saber que él estaba en Buenos Aires para dar su última materia y recibirse de abogado, entonces hasta el 20 de octubre, Día de la Madre, no se percataron de que algo andaba mal.

"Esa fue la fecha límite, ahí dijimos que algo pasaba. Nunca hizo algo así de no comunicarse con nosotros", contó María del Carmen. Recién entonces la familia radicó la denuncia en Tandil y el caso ahora es investigado por la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Nº52.