Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 10 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene su pronóstico con buenas condiciones del clima y temperaturas templadas para el AMBA.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, con el calor en retirada, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, según el informe del organismo, para la continuidad se espera por un martes que tendría todavía cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro rondará entre una mínima de 16 grados y una máxima de 25.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional ratifica su pronóstico extendido sin precipitaciones para la semana. De esta manera, el miércoles tendría cielo algo nublado durante toda la jornada; con marcas térmicas de entre 16 y 27 grados.
Para el jueves, el SMN prevé cielo algo nublado para la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se estiman todavía agradables, de entre 18 y 25 grados.
Para cerrar la semana, se anticipa un viernes con todavía cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pasando a mayormente nublado desde la tarde. El termómetro oscilará entre una mínima de 19 grados y una máxima que trepará hasta 26.
De momento, el fin de semana también sería con buen clima: el sábado tendría cielo entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas de entre 20 y 27 grados; mientras que el domingo se presentaría con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 20 y 27 grados.
