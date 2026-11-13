Habló la dueña del local que explotó en Remedios de Escalada: "Abrí a la mañana y sentí el olor a gas"
Elena y sus empleados miraban desde la vereda de enfrente mientras trabajaba en el negocio una cuadrilla de "empleados tercerizados, que no era idónea".
Elena, la dueña de la fiambrería de Remedios de Escalada frente a la cual se produjo este viernes la explosión por fuga de gas, relató cómo fueron los momentos previos al horror y responsabilizó a las empresas que estaban cambiando la red de suministro de la zona.
"Abrí a la mañana y sentí el olor a gas. Fue un olor muy fuerte, no se podía respirar. La chica que trabaja conmigo salió y nos dijeron que cortemos la luz y que salgamos del negocio", contó a TN la comerciante.
Elena describió "las olas de gas se veían en el aire", casi un día después de que otros residentes de esa zona de Remedios de Escalada empezaran a notar el olor que habría sido el producto de un caño de distribución que se rompió por accidente.
"Yo llegué a las 9 y el olor ya estaba. No vino Defensa Civil ni la Policía, no evacuaron los edificios. Esto no va a terminar bien. No vino nadie. Estaban los empelados, tercerizados, gente que idónea no era", convino la mujer.
"Entre que nosotros nos fuimos y la explosión pasaron tres horas. Yo abrí, había olor a gas. El olor a gas era insoportable en el negocio. Nos fuimos enfrente al negocio y terminó explotando. Volaba todo. A mi hijo lo empujó la onda expansiva, me llegó el calor de la explosión. Pensé en la gente en ese momento", relató sobre el evento registrado a las 10.52 del viernes.
Efectivos de la comisaría 4ta de Lanús acudió de inmediato, pero para las 17 había varias dotaciones de bomberos -de Lanús, Lomas de Zamora y Avellaneda, entre otros- cinco ambulancias y un importante despliegue en la vía pública para cortar el tránsito mientras avanzan los esfuerzos del personal de Metrogas para controlar el flujo de gas y manejar así la situación.
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