Habló la dueña del local que explotó en Remedios de Escalada: "Abrí a la mañana y sentí el olor a gas"

"Entre que nosotros nos fuimos y la explosión pasaron tres horas. Yo abrí, había olor a gas. El olor a gas era insoportable en el negocio. Nos fuimos enfrente al negocio y terminó explotando. Volaba todo. A mi hijo lo empujó la onda expansiva, me llegó el calor de la explosión. Pensé en la gente en ese momento", relató sobre el evento registrado a las 10.52 del viernes.