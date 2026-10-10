Repartidores atraparon a un ladrón, lo golpearon y lo desnudaron en la calle en Quilmes
Cansados de los robos, compañeros de la víctima cercaron al asaltante, le propinaron una golpiza en la vía pública y lo dejaron sin ropa.
Un nuevo episodio de violencia urbana se registró en el partido bonaerense de Quilmes, donde un grupo de repartidores decidió actuar por mano propia tras el intento de asalto a un trabajador de delivery. El hecho generó conmoción en la zona y dejó en evidencia el profundo hartazgo ante la falta de seguridad cotidiana que se suma a los bajísimos ingresos.
El ataque y la alerta en cadena
El conflicto se originó en las inmediaciones de la estación de trenes de Bernal, más precisamente en la zona de las calles Zeballos y Rodrigo Araya. En ese lugar, un joven delincuente abordó a un repartidor con intenciones de robarle la moto y sus herramientas de trabajo.
Al verse superado por la situación, el trabajador logró activar el sistema de comunicación rápido que mantienen los deliverys en la zona. A través de un grupo de chat, alertó a sus colegas sobre el asalto en curso, pidiendo apoyo urgente.
Caza, golpiza y desnudamiento
En cuestión de pocos minutos, decenas de trabajadores que circulaban por las inmediaciones acudieron al llamado solidario. Al llegar al lugar, lograron acorralar al sospechoso y evitar que escapara.
La situación escaló rápidamente debido a la tensión acumulada por la inseguridad diaria. El grupo redujo al asaltante sobre el pavimento, donde le propinaron una fuerte golpiza a patadas y golpes de puño. Como medida extrema para retenerlo y evitar que huyera antes del arribo de los patrulleros, los repartidores decidieron desnudarlo por completo en plena calle, quedando la secuencia registrada por los vecinos que observaban desde los balcones.
Este tipo de reacciones comunitarias y castigos por mano propia se han vuelto cada vez más frecuentes en el conurbano, mientras los trabajadores del sector continúan exigiendo respuestas efectivas y mayor presencia policial en los corredores comerciales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario