Repartidores atraparon a un ladrón, lo golpearon y lo desnudaron en la calle en Quilmes

La situación escaló rápidamente debido a la tensión acumulada por la inseguridad diaria. El grupo redujo al asaltante sobre el pavimento, donde le propinaron una fuerte golpiza a patadas y golpes de puño. Como medida extrema para retenerlo y evitar que huyera antes del arribo de los patrulleros, los repartidores decidieron desnudarlo por completo en plena calle, quedando la secuencia registrada por los vecinos que observaban desde los balcones.