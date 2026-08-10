Represión en el Congreso: habló el fotógrafo que captó al comisario Gustavo Gauna en acción

Mientras los efectivos contenían a ese grupo, comenzaron los incidentes frente al Congreso: "La Policía empezó a tirar balas de goma a la gente. Los que tiraban piedras eran tres o cuatro. Los podrían haber reducido con facilidad o mantenerlos distantes, pero decidieron salir a reprimir", dijo el reportero gráfico.

"Un pequeño grupo saca un pedazo de la valla y ahí los tipos empiezan a tirar con balas de goma contra todos los que estaban ahí", afirmó.

Asimismo, Santos expresó: "Fue desmesurada la represión contra la gente que solo estaba cantando el himno y mirando. Ahí se desmadra todo".

La imagen que expuso al comisario Gustavo Gauna

La fotografía del jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) fue tomada cerca de la esquina de Solís y la avenida Hipólito Yrigoyen, una zona próxima al lugar donde, el 12 de marzo de 2025, el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno durante otra movilización.

Santos recordó: "Había solo tres personas tirando piedras. Una cantidad exagerada de policías viene avanzando. Yo puse el teleobjetivo. En ese momento no distingo que el tipo estaba de civil, pero venían disparando a lo loco".

"Una de las bolas de goma me impacta, pero como tenía tres camperas no me hace nada", señaló.

El fotógrafo quedó ubicado a unos 50 metros de la línea de efectivos y desde allí obtuvo la imagen. Luego se retiró para resguardarse: "Cuando me fui de la marcha y miro las fotos para mandarlas, descubro que había un tipo de civil con un rifle que estaba disparando".

La fotografía comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Posteriormente, otras imágenes permitieron observar al mismo efectivo desde una distancia menor y en una de ellas, registrada por la fotógrafa Susi Maresca, también muestra a Gauna con el arma larga.

"No fue solo un momento. El tipo estuvo mucho tiempo con ese fusil y disparó en varias oportunidades. La foto implica la impunidad con la que se manejan este tipo de personas. Salen a hacer lo que se les da la gana", comentó.

El comisario Gustavo Gauna reprimiendo en el Congreso / Foto gentileza: Susi Maresca

En este contexto, consideró: "Gustavo Gauna no puede desconocer que está violando la ley al disparar un arma larga de civil y sin identificarse. Es intimidatorio".

"En la foto se lo ve disfrutando. El tipo se piensa que está en una guerra. Es muy peligroso, lo más parecido a la represión del 2001. Nunca sentí tal grado de impunidad por parte de las fuerzas que tienen que cuidar al pueblo", subrayó.