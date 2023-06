El desesperado mensaje de una víctima de represión en Jujuy: "Siento que me van a desaparecer"

Se trata de Victoria Araya, una joven jujeña que se encontraba desesperada y a merced de una persecución infundada: "Estoy siendo perseguida por la provincia de Jujuy, estoy siendo perseguida por el Gobierno (de Gerardo Morales) ¡Ayuda, por favor, ayuda, ayuda!", comienza relatando en medio de la angustia.

víctima de represion jujuy1.mp4

"Estaba tratando de llevar insumos a la posta de salud y empezaron a dispararnos, nos empezaron a correr con balas. No puedo creer lo que está pasando realmente, es la primera vez que me pasa una represión o algo así. Tengo muchísimo miedo. Tengo una hija. Estoy haciendo esto porque creo en la lucha, porque estoy a favor de las comunidades", continuó, y agregó: "Por favor, le pido al gobernador que pare con tanta violencia, ¿no se da cuenta que está el pueblo en las calles?".

Luego, la joven volvió a filmarse, sólo que esta vez junto a su pareja, con quien comentaba que se encontraban "escondidos" gracias a que "una familia muy buena" les abrió la puerta de su casa tras escuchar los fuertes gritos de Victoria.

víctima de represión jujuy2.mp4

"Vamos a mantenernos escondidos y no vamos a salir porque la Policía se está llevando a todos y están yendo por todo. Les pido por favor que no salgan, quédense en sus casas, porque están llevándose a cualquier persona, no importa si estás ayudando o si estás caminando por la calle, están disparando sin cesar, a fuego limpio, a cualquier persona", advirtió.

Y agregó: "No sé cómo contarles el miedo que siento. Siento que me van a desaparecer, que me van a meter presa por estar apoyando a pueblos originarios. Ustedes que me conocen, mis amigos, saben que yo no estoy con ningún partido político, yo sólo quería apoyar".

Finalmente, la joven y su pareja aclararon que sus familiares, amigos y abogados estaban al tanto de dónde se encontraban ahora, aunque no dieron mayores datos por una cuestión de seguridad.