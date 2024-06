Represión en el Congreso: el periodista al que le prendieron fuego el auto denunció que "estaba todo preparado"

Según explicó Morales, "los grupos que venían de agrupaciones, se abrieron, y quedaron los de caras tapadas, que fueron los que hicieron el lío". Por este motivo, insistió: "Quiero dejar en claro. No se alcanzó a decir que había un acuerdo por los votos, y explotó todo afuera".

Inmediatamente después del violento incidente, el periodista había demostrado su angustia ante la cámara de varios medios. "Estoy muy angustiado porque tengo dos hijos, uno de 11 años y uno de 9, y yo no quiero un país como este, no quiero. Hoy me tocó a mí, a mí y al móvil, pero el móvil se va a recuperar, porque la empresa lo va a recuperar... pero no puede haber gente tan mala", señaló, visiblemente angustiado.

"Vos podés pensar de una forma, yo de otra, hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma", reflexionó entre lágrimas. Y agregó: "Esto hace mucho mal, yo no quiero este país para mis hijos ni para los hijos de los argentinos, yo quiero un país en paz".

Este duro episodio se sumó a otros que tuvieron lugar a lo largo de esta jornada, como el de la señora jubilada que fue atacada con gas pimienta en los ojos y los diputados de Unión por la Patria que quedaron atrapados en la violencia de las fuerzas federales.

Le tiraron gas lacrimógeno a un periodista de C5N

La brutal represión que desplegó el Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado incluyó ataques a mansalva a manifestantes, pero también a periodistas, como le ocurrió al cronista de C5N Diego Fernández que recibió gases lacrimógeno mientras realizaba la cobertura en vivo.

El periodista fue víctima del gaseado mientras estaba en la vereda realizando la crónica de uno de los tantos episodios de suma tensión encabezados por las fuerzas de seguridad.