La angustia del periodista al que le incendiaron el auto: "No quiero este país para mis hijos"

"Vos podés pensar de una forma, yo de otra, hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma", reflexionó entre lágrimas. Y agregó: "Esto hace mucho mal, yo no quiero este país para mis hijos ni para los hijos de los argentinos, yo quiero un país en paz".

"Que cada cual piense lo que piense pero con respeto, pero no como estos tipos, que estando yo ahí, que me saquen, que me den vuelta el móvil, que me lo quemen. Desde el año '92 que estoy en Buenos Aires, desde los 22 que estoy en la calle, que he cubierto de todo, nunca me pasó esto", relató con dolor.

En medio de su difícil situación, repitió: "Me pasó a mí, le podría haber pasado a cualquiera, ojalá que no pase más. Es angustiante, es mucha angustia lo que tengo", cerró.

Este duro episodio se sumó a otros que tuvieron lugar a lo largo de esta jornada, como el de la señora jubilada que fue atacada con gas pimienta en los ojos y los diputados de Unión por la Patria que quedaron atrapados en la violencia de las fuerzas federales.