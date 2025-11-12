Condenan a una funeraria por velar y cremar el cadáver equivocado: la fortuna que deberá pagar
El increíble hecho ocurrió en Córdoba: una familia recibió un cuerpo que no era el de su familiar fallecido. Todos los detalles del insólito caso.
La Justicia Federal de Córdoba ha dictado sentencia contra la funeraria Juan Caruso SACIFEI y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), hallándolas responsables por una grave negligencia: la entrega y cremación de un cuerpo equivocado. Ambas instituciones deberán pagar más de 10 millones de pesos en compensación por el daño moral a la familia afectada.
El incidente se originó en el Hospital Nacional de Clínicas, dependiente de la UNC, donde se produjo una confusión entre los cuerpos de Esteban Mercado y Feliciano Mercado. La funeraria Juan Caruso fue la encargada de retirar el cuerpo erróneo, que posteriormente fue velado y cremado por la familia de Feliciano.
Según la abogada de los damnificados, Paula Piedrabuena, el empleado de la cochería solo verificó el apellido y se retiró sin realizar el control adecuado. La inconsistencia se reveló cuando el centro de salud notó un desajuste entre los cadáveres y los registros de la morgue.
Acto seguido, la familia fue citada para constatar la identidad del cuerpo restante, un hecho que la abogada describió como una "herida abierta" que aún perdura.
Por ello, el juez federal N° 1 de Capital, Carlos Ochoa (subrogante), fundamentó su fallo en la "clara falta de diligencia" demostrada tanto por la funeraria Juan Caruso como por la UNC. Por esta razón, la sentencia establece que la indemnización económica debe ser abonada conjuntamente por ambas partes.
“Para la familia fue un momento doloroso pasar por todo de nuevo dos veces: dos certificados de defunción y dos de cremación con una diferencia de 20 días. Es muy difícil para cualquiera”, sostuvo la letrada de la familia afectada.
