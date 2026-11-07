Rescataron a un puma y un oso melero en Córdoba: hay un detenido

Por el momento, no se informó cuál es el estado de salud de los animales ni a qué lugar serán trasladados. Tampoco se brindaron detalles sobre el origen de los ejemplares encontrados.

Tres armas largas y varios cartuchos se exhiben sobre el capó de un patrullero de la Policía de Córdoba.

En Catamarca rescataron 29 aves silvestres que estaban en cautiverio

En Catamarca, las autoridades rescataron 29 aves silvestres que permanecían en cautiveriodurante allanamientos realizados en dos viviendas del barrio Banda de Varela, en el este de San Fernando del Valle de Catamarca. En los procedimientos también se incautaron 19 jaulas y 18 tramperas que habrían sido utilizadas para la captura de fauna autóctona.

Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, a partir de un requerimiento de la Fiscalía de Instrucción Nº 2. La investigación se inició luego de tareas previas que permitieron identificar los domicilios donde presuntamente se mantenían aves en condiciones irregulares.

Varias jaulas y tramperas con aves permanecen sobre el suelo tras ser incautadas en allanamientos realizados en Catamarca. Foto: El Esquiú.



Del operativo participaron efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales de la Policía de Catamarca, personal de la Unidad Judicial Nº 3 y profesionales de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente provincial.

Los equipos revisaron los patios y espacios interiores de ambas propiedades, donde encontraron los ejemplares encerrados. La información oficial no detalló las especies recuperadas, aunque confirmó que se trataba de aves nativas.

Los animales quedaron bajo resguardo del área provincial de Biodiversidad. Allí deberán atravesar controles veterinarios para establecer su estado de salud y cumplir un período de cuarentena antes de que se evalúe su liberación en el hábitat natural.

Además de los 29 ejemplares, los investigadores secuestraron 19 jaulas y 18 tramperas, dispositivos cuya utilización para capturar fauna silvestre está prohibida por la legislación vigente. Los elementos fueron incorporados a la causa judicial, que continuará bajo la intervención de la Fiscalía, el juzgado y los organismos ambientales que participaron del procedimiento.