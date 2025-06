Residentes del Garrahan denunciaron que el anuncio de aumentos no es una propuesta oficial del Ministerio

Y añadió: "El mensaje que aparece no está firmado por nadie, no me parece un canal oficial. Por el momento no tenemos ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial como para responder, cuando me llame por teléfono el ministro, lo charlaría con mis 254 compañeros de la residencia".

Todo esto se desata luego de que, a primera hora de este domingo, desde las redes oficiales del Hospital Garrahan publicaran un comunicado oficial donde informaban que, de manera unilateral, se había decidido que los profesionales pasarán a cobrar un sueldo en torno al $1.300.000, "gracias al ahorro estimado como resultado de la reducción de personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios".

Lo curioso de esta información que brinda la institución pediátrica bajo los lineamientos del gobierno nacional, por no decir fantasiosa, es por qué se esperó a llegar a un conflicto si había un "ahorro" de dinero previo.

aumentos hospital garrahan

Crisis del Hospital Garrahan: cuánto cobra un médico residente

En el caso de Azul Santana, su salario actual es de $797.000, monto que podría elevarse a $830.000 en segundo año por el aumento por mérito, pero que, incluso en cuarto año, el último de la residencia, tampoco llegan al millón.

"Trabajo entre 60 y 70 horas semanales, algunas me toca hacer las dos guardias: la de semana o la de finde. Hacemos una carga horaria de 8 a 16 y, además, hacemos una guardia entre el lunes y el viernes, y dos semanas hacemos una guardia de fin de semana. Hacemos seis guardias al mes", detalló la médica residente.

En cuanto al supuesto aumento ofrecido, aclaró: "Estoy viviendo con $797.000 al mes, cualquier número me va a aliviar a mi carga diaria, pero $1.300.000 dividido en la carga horaria de 298 horas mensuales no llega a los cinco mil pesos por hora por el trabajo que hacemos".

"Todo pasa por el Hospital que no está de intermediario en nuestro salario, somos directamente empleados del Ministerio", remarcó la médica.