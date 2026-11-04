Desesperada búsqueda de una mujer de 34 años en Mar del Plata
Marilin Andrea Quinteros, de 34 años, fue vista por última vez el 25 de octubre. La Comisaría Segunda pidió colaboración para encontrarla.
Mar del Plata se encuentra en estado de alerta tras la oficialización de la búsqueda de Marilin Andrea Quinteros, de 34 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde hace varios días. El caso generó una profunda preocupación entre sus allegados y las organizaciones locales.
La investigación se inició luego de que se perdieran sus rastros el domingo 25 de octubre y, hasta el momento, no se obtuvieron novedades sobre dónde puede estar.
De acuerdo con la información publicada por el medio marplatense 0223, la solicitud fue impulsada por la Comisaría Segunda de Mar del Plata, que requirió a la comunidad aportar cualquier información que permita dar con su paradero.
De esta manera, las autoridades indicaron que quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 911 o contactar a la Red Solidaria MDP al teléfono 223-531-1774. El mismo número de línea también se encuentra disponible por WhatsApp.
En paralelo a la labor policial, organizaciones sociales como Red Solidaria MDP participan activamente en la difusión de la alerta para lograr un alcance masivo en la comunidad. Asimismo, en los canales informativos de búsqueda se ha incluido un código QR que permite a los ciudadanos verificar la vigencia de este y otros registros oficiales en tiempo real, garantizando la transparencia de los datos compartidos.
Santa Fe: buscan a una mujer de 83 años que se ausentó de su domicilio
La Unidad Regional XVII difundió un pedido de paradero para encontrar a María Luisa Sambueza, de 83 años, quien se retiró de su domicilio en San Lorenzo, Santa Fe y no volvió hasta el momento.
Según informaron, la mujer salió de su vivienda de calle Salta 1735 el lunes 2 de noviembre, alrededor de las 9.
Sambueza mide aproximadamente 1,66 metros, pesa unos 58 kilos y es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones y cabello canoso, lacio y semilargo.
Al momento de ausentarse vestía un pantalón de jogging gris claro, una campera de hilo roja y zapatillas blancas. También llevaba una cartera de color claro y una bolsa de mano blanca.
Ante cualquier información que pueda contribuir a encontrarla, se solicita comunicarse con la seccional policial más cercana.
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