Desesperada búsqueda de una mujer de 34 años en Mar del Plata

Santa Fe: buscan a una mujer de 83 años que se ausentó de su domicilio

La Unidad Regional XVII difundió un pedido de paradero para encontrar a María Luisa Sambueza, de 83 años, quien se retiró de su domicilio en San Lorenzo, Santa Fe y no volvió hasta el momento.

Según informaron, la mujer salió de su vivienda de calle Salta 1735 el lunes 2 de noviembre, alrededor de las 9.

María Luisa Sambueza

Sambueza mide aproximadamente 1,66 metros, pesa unos 58 kilos y es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones y cabello canoso, lacio y semilargo.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón de jogging gris claro, una campera de hilo roja y zapatillas blancas. También llevaba una cartera de color claro y una bolsa de mano blanca.

Ante cualquier información que pueda contribuir a encontrarla, se solicita comunicarse con la seccional policial más cercana.